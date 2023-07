Wyraź siebie dzięki serii OPPO Reno10 5G

Najnowsza generacja serii Reno

Seria Reno od OPPO od lat wyznacza trendy w dziedzinie mobilnej fotografii, oferując innowacyjne rozwiązania i funkcje w smartfonach. Teraz debiutuje jej najnowsza generacja — OPPO Reno10 5G. Już na pierwszy rzut oka widać, że są to urządzenia nieprzeciętne, które pozwolą nam na uchwycenie wyjątkowych momentów w naszym życiu — od przygotowania fancy posiłku w kuchni, przez chwile spędzane wspólnie z bliskimi czy piękne widoki podczas spacerów lub podróży, po uwiecznianie naszych e-sportowych postępów oraz osiągnięć.

Aparaty w serii OPPO Reno10 5G kradną show

Kluczem do uwieczniania ważnych dla nas chwil jest oczywiście aparat — i właśnie tutaj seria OPPO Reno10 5G robi wrażenie. Model OPPO Reno10 Pro 5G posiada potrójny zestaw obiektywów, który składa się z głównego aparatu o rozdzielczości 50 MP (z matrycą Sony IMX890), teleobiektywu portretowego 32 MP (IMX709) oraz ultraszerokokątnego obiektywu 8 MP (112°). Dzięki stabilizacji obrazu OIS i All Pixel Omni-Direction PDAF, główny obiektyw oferuje lepszą stabilność i koryguje drgania, co przekłada się na wyraźne i ostre zdjęcia nawet w ekstremalnych chwilach. Natomiast OPPO Reno10 5G również posiada teleobiektyw portretowy 32 MP (IMX709) oraz ultraszerokokątny aparat 8 MP (112°), jednak głównym obiektywem jest matryca 64 MP o rozmiarze 1/2". Aparat przedni w obu modelach ma za to rozdzielczość 32 MP.

Teleobiektyw portretowy stworzony przy współpracy z Sony

Jedną z najważniejszych cech serii OPPO Reno10 5G jest teleobiektyw portretowy, który pozwala na wykonanie naturalnych i bardziej realistycznych portretów; a co warto zaznaczyć, to fakt, iż — jak zaznacza producent — jest to aktualnie jedyny teleobiektyw portretowy dostępny w tej półce cenowej. W modelach: OPPO Reno10 Pro 5G oraz OPPO Reno10 5G zastosowano teleobiektyw portretowy o rozdzielczości 32 megapikseli, wyposażony w matrycę Sony IMX709 RGBW — dzięki temu można rejestrować wyraźne, jasne i pełne detali portrety, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Teleobiektyw oferuje również 2-krotny zoom optyczny, co przy użyciu ogniskowej 47 mm pozwala na robienie zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Całości pomaga zastosowana technologia powlekania obrotowego (BG spin-coating), która umożliwia uzyskanie powłoki pochłaniającej światło podczerwone, co redukuje odblaski świetlne i poprawia czystość obrazu. Matryca stworzona przy współpracy z Sony sprawia, że oświetlenie nie jest dla użytkowników problemem.

Skoro już przy portretach jesteśmy…

Seria Reno10 5G wprowadza także nowy system. Mowa o Portrait Expert Engine, który optymalizuje proces wykonywania portretów w kluczowych aspektach. System ten wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji OPPO oraz inne techniki przetwarzania obrazu, dzięki czemu w łatwy sposób jesteśmy w stanie dostosować stopień rozmycia tła na zdjęciach portretowych, wybierając odpowiednią wartość przysłony na ekranie smartfona. Cały proces jest zoptymalizowany, prosty i przyjemny, dzięki czemu możemy uzyskać wyjątkowe efekty kilkoma kliknięciami. Pod względem efektowności fotografii, jesteśmy coraz bliżej momentu, w którym smartfony naprawdę będą w stanie zastąpić lustrzanki.

Seria OPPO Reno10 5G to smartfony, które sprawią, że dosłownie każdy użytkownik będzie w stanie uwiecznić wyjątkowe chwile jednym kliknięciem. Nie musicie mieć wielkiego talentu czy martwić się o oświetlenie lub o warunki, w których chcecie zrobić zdjęcie. Jedziecie po drodze z wertepami, ale chcecie zrobić nocne zdjęcie świateł na zewnątrz? Wystarczy, że naciśnięcie spust migawki, a reszta stanie się sama. Chcecie zrobić zdjęcie swojemu gamingowemu set-upowi z podświetleniem LED w ciemnym pokoju? Żaden problem. Marzycie o zrobieniu pięknego zdjęcia portretowego drugiej osobie podczas spaceru? W tych momentach warto mieć smartfon z serii OPPO Reno10 5G przy sobie.

Design, czyli nowoczesna elegancja

Seria OPPO Reno10 5G wyróżnia się nie tylko aparatem, ale także designem. Smartfony są smukłe i eleganckie, a ich konstrukcja jest lekka i cienka. OPPO Reno10 Pro 5G waży zaledwie 185 g, a jego grubość wynosi 7,89 mm, natomiast „podstawowa” wersja smartfona również waży 185 g, a jego grubość to 7,99 mm. Obie te wersje są dostępne w kolorze gwiezdnym szarym (Silvery Gray), który został wykonany w technologii OPPO Glow, czyli posiada matowe wykończenie, na którym nie zostają odciski palców.

Chociaż taki kolor to klasyka, to czasem warto wyrazić siebie poprzez wygląd naszego smartfona. OPPO Reno10 Pro 5G jest dostępny również w wariancie fioletowym (Glossy Purple), a OPPO Reno10 5G niebieskim (Ice Blue) — to nieco bardziej ekscentryczne kolory, które zdecydowanie bardziej zwracają na siebie uwagę. Przyczynia się do tego również unikalny design tylnego modułu aparatu. Główny obiektyw i lampa błyskowa zostały umieszczone za metalowym materiałem o kształcie płyty CD, podczas gdy teleobiektyw i ultraszerokokątny obiektyw znajdują się poniżej, za czarnym szkłem. Intrygująco, niecodziennie i elegancko.

Wyświetlacz też może być designerski

Seria OPPO Reno10 5G ma jednak nie tylko designerskie plecki — dobrze wygląda również przód telefonu. Wrażenie robią tutaj minimalistyczne ramki — po lewej i prawej stronie mają grubość zaledwie 1,57 mm, a dolna ramka ma wyłącznie 2,32 mm grubości. To sprawia, że smartfony mogą pochwalić się wysokim współczynnikiem stosunku wielkości ekranu do obudowy wynoszącym 93%. Główna gwiazda, czyli sam wyświetlacz, to natomiast 6,7-calowy zakrzywiony ekran 3D z odświeżaniem 120 Hz.

Wydajność i ładowanie

Sercem OPPO Reno10 Pro 5G jest Snapdragon 778G 5G, a towarzyszy mu 12 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci na dane. W OPPO Reno10 5G znajdziemy za to procesor MediaTek Dimensity 7050, a do tego 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wbudowanej oraz możliwość rozbudowania pamięci kartą microSD do 2 TB. Do tego OPPO oferuje technologię rozszerzenia pamięci RAM, dzięki czemu możemy zyskać dodatkowe nawet 12 GB. To wszystko gwarantuje cztery lata płynnego działania, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV.

W przypadku serii OPPO Reno10 5G nie można również zapomnieć o nowym systemie chłodzenia. Dzięki temu smartfon nie będzie wylewał siódmych potów, a wydajność pozostanie na zadowalającym poziomie.

Jeśli chodzi o baterię, to OPPO Reno10 5G jest wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh, a OPPO Reno10 Pro 5G — 4600 mAh. Producent szczególną uwagę zwraca jednak na technologie SUPERVOOC oraz OPPO Battery Health Engine, które zapewniają szybsze ładowanie i dłuższą żywotność baterii. Smartfon OPPO Reno10 Pro 5G został wyposażony w technologię szybkiego ładowania o mocy 80 W, która umożliwia naładowanie telefonu od 0 do 100% w czasie 28 minut, a w przypadku OPPO Reno10 5G mamy do czynienia z szybkim ładowaniem o mocy 67 W, dzięki czemu do pełna jesteśmy w stanie naładować smartfon w 47 minut. Dodatkowo system Battery Health Engine zapewnia wysoką żywotność baterii smartfonów aż do 1600 cykli ładowania i rozładowywania.

ColorOS 13.1 i wygoda korzystania ze smartfona

Oba premierowe modele działają na systemie operacyjnym ColorOS 13.1, który wyróżnia się takimi funkcjami jak Multi-Screen Connect 2.0, pozwalającej podłączenie smartfona do komputera (z systemem Windows) i jednoczesne działanie na obu urządzeniach — wliczając w to otwieranie, edytowanie, kopiowanie, wklejanie i przesyłanie plików oraz wiele, wiele więcej. Ponadto, co jasne, dzięki temu w czasie rzeczywistym wyświetlane są powiadomienia z telefonu na komputerze.

Do tego mamy do czynienia między innymi ze Smart Always On Display, dzięki czemu możemy wykonywać proste operacje bez konieczności odblokowywania telefonu, oraz z Auto Pixelate, co pozwala jednym kliknięciem na zamazanie nazwy konwersacji, pseudonim czy zdjęcie osoby, z którą rozmawiamy.

Dostępność i ceny

Oba modele będą dostępne w sprzedaży w partnerskich sieciach detalicznych OPPO od 19 lipca 2023 roku. OPPO Reno10 Pro 5G został wyceniony na 2999 zł, a OPPO Reno10 5G — na 2499 zł. Urządzenia będzie można również kupić u wszystkich operatorów.

Promocja premierowa

Nie mogło oczywiście zabraknąć premierowej promocji. Jeśli kupicie któryś ze smartfonów z serii OPPO Reno10 5G w okresie od 19 lipca do 7 sierpnia, otrzymacie słuchawki OPPO Enco Air3 Pro o wartości 399 zł, 3-letnią ochronę smartfona i roczną ochronę ekranu, a także 3 miesiące darmowej subskrypcji YouTube Premium (oferta dla nowych użytkowników).

Piękny design i możliwość uchwycenia wyjątkowych chwil

Wyjątkowe możliwości fotograficzne, wysoka wydajność i nietuzinkowy design. Seria OPPO Reno10 5G pozwala wyrażać siebie w każdy możliwy sposób. Zarówno OPPO Reno10 Pro 5G, jak i OPPO Reno10 5G są godnym uwagi wyborami dla osób poszukujących smartfonów z wysokiej półki za normalne pieniądze, które dostarczą satysfakcję w zakresie fotografii, rozrywki i codziennego użytkowania, a dzięki promocji na start sprzedaży, można w i tak rozsądnej cenie otrzymać niezłe bonusy.