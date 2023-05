Słuchawki do smartfona – jakie wybrać, by być zadowolonym?

Przeglądając internet w poszukiwaniu słuchawek możemy się czuć nieco przytłoczeni tym, jaki model powinniśmy wybrać. W końcu dziś dostępne są we wszystkich kształtach i rozmiarach. Jaki typ słuchawek będzie najlepszy dla naszych potrzeb?

Każdy z nas nosi dziś przy sobie smartfon. W końcu dziś służy nam on nie tylko do komunikacji z drugim człowiekiem, ale też mamy w nim nasze dokumenty, gry, rozmaite aplikacje czy w końcu muzykę. Do tego potrzebne są jednak także odpowiednie słuchawki. I tak – na rynku znajduje się całe zatrzęsienie różnych modeli, które posiadają przeróżne funkcje i nadają się do różnych zastosowań.

Oczywiście, fani audio natychmiast rozróżnią poszczególne modele i będą wiedzieli, czego potrzebują. Jednak nie każdy musi wiedzieć od razu, jaki model będzie dla niego najlepszy i jakie słuchawki sprawdzą się w jego wypadku. Dlatego też poniżej przygotowaliśmy krótkie zestawienie najpopularniejszych typów słuchawek, aby nakierować na właściwe tory osoby, które szukają odpowiedniej pary dla siebie.

Jeżeli nie chcesz plączących się kabli

Pierwszą kwestią, jaka w takim wypadku należy rozważyć, jest to, czy chcemy mieć słuchawki przewodowe czy też – bezprzewodowe. Jeżeli zdecydujemy się na ten pierwszy model, będą one zapewne nieco tańsze, jednak te drugie niosą ze sobą rozliczne korzyści. Słuchawki bezprzewodowe, oczywiście, są zazwyczaj dużo wygodniejsze, ponieważ nie musimy martwić się o plączący się kabel. Kolejną kwestią jest fakt, że gniazdo jack w smartfonie może się z czasem wyrobić i nie kontaktować tak dobrze, bądź też, jak w niektórych droższych urządzeniach, może go w ogóle nie być.

Jeżeli już zdecydujemy się na wybór słuchawek bezprzewodowych, będziemy musieli zdecydować, jaki model chcemy wybrać. Tutaj najlepiej jest kierować się funkcjami, które takie urządzenia oferują. Jedną z najbardziej porządanych jest oczywiście aktywna redukcja hałasu (ANC) dzięki której oprócz pasywnego wygłuszenia płynacego z samego kształtu słuchawek, dodatkowo jesteśmy izolowani od otoczenia dzięki temu, że słuchawki analizują szum i tłumią go, grając te same dźwięki w przeciwfazie.

Kolejną kwestią są dodatkowe funkcje, zazwyczaj obecne w takich modelach. Mamy tu więc chociażby sterowanie dotykowe w samych słuchawkach, obsługę asystenta głosowego, korektor brzmieniowy dostępny z aplikacji czy specjalne udogodnienia, jak chociażby możliwość automatycznego wyciszenia muzyki i ANC, kiedy tylko słuchawki wykryją, że mówimy, dzięki czemu nie musimy ich zdejmować bądź wyłączać, kiedy chcemy np. zapłacić za coś w sklepie.

Douszne czy dokanałowe? Odwieczna batalia trwa

Bez względu na to, czy wybierzemy słuchawki z przewodem czy bez, w kwestii tzw. pchełek czeka nas jeszcze jeden wybór, który jest również przedmiotem zażartych internetowych debat. Chodzi oczywiście o to, czy wybrać słuchawki douszne, czy też – dokanałowe. To już (niestety albo stety) zależy od osobistych preferencji i kształtu małżowiny usznej. Niektórzy będą woleli słuchawki douszne ze względu na ich komfort i wygodę użytkowania, a inni wybiorą słuchawki dokanałowe z dokładnie tego samego powodu.

Tu oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w przypadku dokanałowych mamy dodatkowy bonus w postaci wspomnianej wyżej pasywnej izolacji od otoczenia, której słuchawki douszne nie zapewniają. Z drugiej strony, dla części osób silikonowe gumeczki dołączane do każdych słuchawek dokanałowych, mające zapewnić to dobre połączenie bywają meczące. Dlatego w kwestii wyboru pomiędzy urządzeniami dousznymi a dokanałowymi musimy po prostu polegać na własnym komforcie.

A może nauszne?

Jeżeli mówimy o słuchawkach, nie można zapomnieć, że małe pchełki nie są jedynymi dostępnymi słuchawkami na rynku. Oprócz nich są oczywiście także słuchawki nauszne, które mają zupełnie inną charakterystykę brzmieniową. Wszystko dlatego, że w większych obudowach słuchawek nausznych można zamontować większe przetworniki, a więc elementy które bezpośrednio odpowiadają za produkcję dźwięku.

To z kolei oznacza (zazwyczaj) lepsze brzmienie i chociażby głębsze basy, ponieważ tutaj wielkość samej membrany ma kluczowe znaczenie. Podobnie jak w przypadku mniejszych słuchawek możemy tutaj wyróżnić modele przewodowe oraz bezprzewodowe i tak samo jak tam, tutaj też mamy do dyspozycji bardzo wiele funkcjonalności. Oprócz aktywnej redukcji hałasu, korektora graficznego w aplikacji i obsługi asystentów głosowych, tutaj ważną kwestią jest chociażby przechowywanie i transport słuchawek. Zazwyczaj najwygodniejsze są te, których pałąk się składa, dzięki czemu łatwiej zmieszczą się do plecaka bądź torby.

Tutaj warto też zaznaczyć, że w przypadku słuchawek nausznych bardzo często możemy spotkać modele tzw. „gamingowe” czy po prostu – komputerowe. Te będą się charakteryzowały designem dostosowanym do współczesnych trendów (np. ledy RGB), ale też – będą dostosowane do potrzeb graczy i wyposażone m.in. w mikrofon do wygodnego rozmawiania z innymi przez komunikatory głosowe.

Do sportu i rekreacji?

Podobnie jak w przypadku smartfonów, gdzie mamy poszczególne modele przeznaczone do konkretnych zastosowań, jak smartfony dla seniorów czy wzmocnione dla np. pracownikó budowy, tak i w przypadku słuchawek mamy kilka podgrup, z których oczywiście najpopularnieszą stanowią słuchawki sportowe. Dobrze jest je wybrać, jeżeli poszukujemy modeli, które wytrzymają więcej niż standardowe i będą odpowiednio dopasowane do rodzaju aktywności, który wykonujemy.

Takie słuchawki najczęściej będą przede wszystkim odporne na brud i zachlapania, najczęściej z normą IP67-68, dzięki czemu np. bieganie w deszczu bądź nawet pływanie w nich nie będzie problemem. Kolejną kwestią jest oczywiście sam kształt słuchawek i ich połączenie. Niektóre sportowe słuchawki są np. połączone ze sobą po to, by wypadnięcie jednej nie spowodowało jej zgubienia. Takie słuchawki mogą mieć też akcesorium przypinające je np. do ubrania, również dlatego, żeby ich nie zgubić.

Oczywiście, przy wyborze słuchawek jest też wiele innych czynników. Oczywistym z nich jest jakość samego dźwięku, czy, jak w przypadku słuchawek bezprzewodowych – czas życia na jednym ładowaniu czy prędkość samego ładowania. Wybierając słuchawki bezprzewodowe możemy też zwrócić uwagę na kodek którego używają czy chociażby to, z jakiego standardu Bluetooth korzystaj. Tu też warto podkreślić, że nie ma jednej odpowiedzi na to, jakei słuchawki są najlepsze – wszystko zależy od naszego gustu i upodobań.

