Jak grać w tytuły z PS5 w chmurze? To proste!

Obecnie testujemy strumieniowanie w chmurze dla obsługiwanych gier PS5 - obejmuje to tytuły PS5 z katalogu gier PlayStation Plus i wersji Trial, a także obsługiwane cyfrowe tytuły PS5, które gracze już zakupili. Po uruchomieniu tej funkcji strumieniowanie gier w chmurze dla obsługiwanych tytułów PS5 będzie dostępne bezpośrednio na konsoli PS5. Oznacza to, że abonentom PlayStation Plus Premium łatwiej będzie wskoczyć do swoich ulubionych gier bez konieczności pobierania ich na konsolę. Naszym celem jest dodanie tego jako dodatkowej korzyści do PlayStation Plus Premium w ramach naszych ciągłych starań na rzecz zwiększenia wartości PlayStation Plus.

- brzmiały zapowiedzi testów usługi rozszerzających możliwości grania w chmurze na konsoli PlayStation 5. Testy nie trwały zbyt długo, gdyż PlayStation potwierdziło, że usługa jest już gotowa i wkrótce zostanie udostępniona subskrybentom najdroższego planu PlayStation Plus - Premium. Co oferuje? Przede wszystkim możliwość uruchamiania wybranych tytułach nawet w rozdzielczości 4K ze wsparciem 60 FPS oraz HDR (z możliwością dostosowania rozdzielczości od 720p do 2160p, SDR, HDR), dźwiękiem Tempest 3D, obsługą zrzutów ekranu oraz możliwością nagrywania 3-minutowych fragmentów rozgrywki. W ramach usługi dostępne będą gry, możliwość kupowania dodatków i przedmiotów wewnątrz wybranych tytułów.

Granie w chmurze w tytuły PS5 na PS5. Jakie będą gry?

A w co zagracie? Gry PS5 dostępne do grania w chmurze na PS5 to przede wszystkim wybrane tytuły z katalogu gier w ramach PlayStation Plus Premium - to m.in. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 oraz Saints Row IV. Sony nie zdradza jednak wszystkich tytułów i mówi, by śledzić oficjalny blog PlayStation oraz strony usługi PlayStation Plus. Jak widać na załączonym powyżej obrazku, w chmurze dostępne będzie Final Fantasy VII Remake, Uncharted: The Lost Legacy (i zapewne inne tytuły z serii), czy Ratchet & Clank: Rift Apart. Na premierę usługi dostępna będzie ograniczona liczba tytułów, jednak w przyszłości ma być to ponad 100 gier - i to nie tylko od wewnętrznych studiów PlayStation.

Dodatkowo, gra w chmurze PS5 dotyczy także tytułów udostępnianych w ramach wersji próbnych gier. To m.in. Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt oraz The Calisto Protocol. Nie mogło też zabraknąć możliwości zagrania w popularne tytuły free-to-play uruchamiane wprost z chmury - to np. Genshin Impact, Fall Guys, oraz Fortnite.

Gracze mają też możliwość uruchomienia wybranych gier, które kupili w wersji cyfrowej, ale nie chcą ich pobierać. PlayStation listy nie zdradza, ale wspomina o Resident Evil 4, czy Dead Island 2. Szczegóły pełne oferty powinniśmy poznać już w przyszłym tygodniu, gdy usługa grania w chmurze w gry z PS5 na PS5 udostępniona zostanie pierwszym użytkownikom w Japonii - konkretnie 17 października.

Sony zapowiada, że uruchomienie usługi nastąpi falowo. Pierwsza będzie Japonia, kilka dni później - 23 października - Europa, a w Stanach Zjednoczonych przed 30 października. Niewykluczone, że w przyszłości firma zdecyduje się udostępnić granie w chmurze w tytuły PS5 na innych sprzętach, w tym komputerach PC oraz przenośnym sprzęcie PlayStation Portal.

Zainteresowani?