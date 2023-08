Jak grać w tytuły z PS5 w chmurze?

Pamiętacie PlayStation Now? To usługa grania w chmurze w produkcje z PlayStation 2, 3 oraz 4 na PS4, PS5 i PC. Początkowo oferowała wyłącznie rozgrywkę zdalną, jednak z czasem wybrane tytuły można było pobrać na dysk konsoli. PS Now ruszyło w 2014 roku i rozrosło się do niesamowitych rozmiarów, oferując ponad 800 pozycji. Usługa nigdy nie trafiła do Polski. Granie w chmurze udostępniono w naszym kraju dopiero wtedy, gdy odświeżono ofertę PlayStation Plus. PlayStation Now przestało istnieć i stało się elementarną częścią najdroższego planu PS+ za 70 zł miesięcznie lub 200 zł na 3 miesiące i 480 zł na rok pozwalającego cieszyć się rozgrywką w chmurze bez konieczności pobierania gier na konsole. Problem w tym, że granie w chmurze nie obejmowało tytułów z PlayStation 5. To zmienia się teraz - przynajmniej dla niektórych graczy.

W czerwcu tego roku PlayStation oficjalnie potwierdziło, że trwają prace nad wprowadzeniem obsługi gier PS5 w chmurze:

Obecnie testujemy strumieniowanie w chmurze dla obsługiwanych gier PS5 - obejmuje to tytuły PS5 z katalogu gier PlayStation Plus i wersji Trial, a także obsługiwane cyfrowe tytuły PS5, które gracze już zakupili. Po uruchomieniu tej funkcji strumieniowanie gier w chmurze dla obsługiwanych tytułów PS5 będzie dostępne bezpośrednio na konsoli PS5. Oznacza to, że abonentom PlayStation Plus Premium łatwiej będzie wskoczyć do swoich ulubionych gier bez konieczności pobierania ich na konsolę. Naszym celem jest dodanie tego jako dodatkowej korzyści do PlayStation Plus Premium w ramach naszych ciągłych starań na rzecz zwiększenia wartości PlayStation Plus.

Chmura PS5 na PS5. W co zagracie?

Początkowo testy te były kierowane do wąskiego grona graczy, teraz zostały rozszerzone na kolejną grupę odbiorców. Jeśli bierzecie udział w testach beta nowej wersji oprogramowania do PS5 to w mailu, w którym firma przesłała kod aktywacyjny pojawia się informacja, że możecie również testować granie w tytuły z PS5 w chmurze bez konieczności pobierania ich na swoje PlayStation 5. Odbywa się to w taki sam sposób, jak ma to miejsce obecnie dla tytułów z PS4 i innych generacji konsol. Dodatkowo, gracze mają możliwość zmiany jakości przesyłanego obrazu: od 720p, 1080p, 1440p do 4K. Początkowa lista gier nie jest jakaś powalająca. W ramach usługi graniach w chmurze znajdują się następujące tytuły z PS5:

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Fortnite

Fall Guys

Destiny 2

Returnal

Demon’s Souls

Death Stranding

Sackboy A Big Adventure

Destruction All Stars

Resident Evil Village (wersja próbna)

Demon Slayer (wersja próbna)

Granie w chmurze na PS5. Co jest potrzebne?

Do grania w chmurze na PS5 wymagane jest posiadanie abonamentu PlayStation Plus. I to w najdroższej jego opcji - Premium. PlayStation Plus Premium oferuje wszystkie korzyści tańszych planów: darmowe gry co miesiąc, wieloosobowa gra online, dodatkowe zniżki w PlayStation Store, bonusy do gier, pamięć w chmurze, funkcje Share Play i pomoc dotycząca gry oraz dostęp do tzw. katalogu gier i klasyków z Ubisoft+. To także dostęp do wersji próbne gier, katalog klasyków z poprzednich generacji konsol PlayStation oraz transmisja strumieniowa w chmurze. Ta jednak dotyczy wyłącznie wybranych gier z PS4 i setek gier z innych generacji. Gdy zakończą się testy, w katalogu pojawią się także tytuły z PS5.