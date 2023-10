Oto nowy serwis VOD dla PlayStation 5 i PlayStation 4. Ma szansę na powodzenie?

Na początku 2021 r. Sony ogłosiło uruchomienie swojej własnej platformy do kupowania i wypożyczania filmów bezpośrednio na telewizorach Bravia. Bravia Core na tle konkurencji wyróżnia się wysoką jakością wideo i audio, które zawstydzają ofertę popularnych VOD. Sony postawiło na bardzo wysoki bitrate streamowanych treści, który ma sięgać 80 Mb/s. To dwukrotnie wyższa jakość, niż ta oferowana przez Apple i bardzo bliska temu, co znajdziemy na płytach 4K Ultra HD Blu-ray. Co więcej, wybrane filmy są dostępne w formacie IMAX Enhanced, gdzie oprócz poprawek w obrazie, możemy oczekiwać pełnych kadrów, które można było zobaczyć tylko w kinach IMAX.

Sony rozszerzyło właśnie dostęp do tej usługi udostępniając aplikację dla konsol PlayStaion 4 oraz PlayStation 5. Sony Pictures Core daje dostęp do wybranych premier na wyłączność od Sony Pictures i setek filmów do wypożyczenia lub zakupu. A wszystko z poziomu konsoli, na dowolnym ekranie i w najwyższej jakości.

Sony Pictures Core - jak oglądać?

Tu nie ma żadnej filozofii - potrzebna jest konsola PlayStation 4 lub PlayStation 5 i zainstalowana aplikacja Sony Pictures Core. Po zalogowaniu się na konto i powiązanie go z kontem PlayStation otwiera się dostęp do katalogu ok. 2000 pozycji dostępnych do kupienia lub wypożyczenia, a dostęp do nich różni się w zależności od tego, jak chcemy je oglądać:

W przypadku wypożyczenia filmu użytkownik ma 30 dni na rozpoczęcie odtwarzania i 48 godzin na ukończenie filmu po naciśnięciu przycisku odtwarzania.

W przypadku zakupu filmu zostanie on dodany do biblioteki i będzie można uzyskać do niego dostęp dowolną liczbę razy po zalogowaniu się na konto.

Jeśli film jest częścią pakietu w ramach subskrypcji PlayStation Plus Premium można go obejrzeć bez dodatkowych kosztów.

Sony Pictures Core - cennik

A jak Sony Pictures Core wygląda od strony finansowej? Autorska wypożyczalnia i sklep z cyfrowymi wersjami filmów nie ma jakoś specjalnie konkurencyjnych cen. Przykładowo, wypożyczenie filmu "Spider-Man: Poprzez Multiwersum" w Sony Pictures Core kosztuje 14,99 zł - tyle samo ile kosztuje w iTunes (Apple TV). Zakup filmu to koszt 54,99 zł (również tyle samo co w innych sklepach). "Uncharted" - filmowa adaptacja jednej z najpopularniejszych serii gier na PlayStation do wypożyczenia jest za 9,99 zł (zakup filmu to kwota 54,99 zł). Jeśli chcecie nadrobić zaległości, film jeszcze przez kilka dni dostępny jest do obejrzenia na HBO Max.

To, co wyróżnia Sony Pictures Core od innych, to zakładka "Studio Access". Daje ona dostęp do materiałów zza kulis, pozwala dowiedzieć się więcej o tym, jak powstawały konkretne filmy. Choć materiały te dostępne są w języku angielskim, myślę, że mogą być ciekawostką dla tych, którzy chcą zobaczyć produkcje Sony "od kuchni".

Dodatkowo, Sony Pictures Core, ma też coś dla posiadaczy abonamentów PlayStation Plus - w szczególności w wariancie Premium. Posiadacie najdroższy abonament? W jego ramach otrzymujecie dostęp do ok. 100 filmów dostępnych na platformie Sony Pictures Core. Na liście znalazły się m.in. "Looper", "Kingsglaive: Final Fantasy XV", "Elysium" oraz "Resident Evil Damnation". Katalog "darmowych" filmów na Sony Pictures Core w ramach abonamentu PlayStation Plus Premium ma stale się zmieniać, jednak dostępne filmy zależeć będą od regionu, na jaki zarejestrowane zostało konto.