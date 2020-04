Materie (kolorowe kulki) służą do rozbudowywania ofensywnych, defensywnych i magicznych umiejętności naszych bohaterów. Umieszczamy je w broniach oraz elementach stroju. Do tego dochodzi rozbudowywanie broni na niezbyt czytelnych (ale ładnych) drzewkach. Nie zapomnijcie by tam zaglądać, podobnie jak odpowiednio budować swoje „party”, czyli zestaw bohaterów, z którymi ruszacie na przygodę. Każdy z nich pełni w drużynie inną funkcję i czasem odpowiednie dobranie ekipy ma kluczowe znaczenie podczas trudniejszych starć. Taka rada – Cloud i Tifa świetnie sprawdzają się w bliskich starciach (choć blondas jest bardziej uniwersalny), Aerith będzie świetnym healem, Barret natomiast uratuje Wam tyłek, gdy potrzebne będą ataki z dystansu. Do tego dochodzą alternatywne ataki i już z walki w stylu action RPG robi się nieco strategiczna produkcja, gdzie bezmyślne wciskanie przycisków ataku schodzi na dużo dalszy plan.

Final Fantasy VII Remake wygląda niesamowicie

Oczywiście nie zawsze. Niektóre postacie poboczne wydają się pozbawione detali, szczególnie podczas misji pobocznych (tu chyba najbardziej rozczarowała mnie sala treningowa z zadaniami QTE). Główni bohaterowie to jednak mistrzostwo jeśli chodzi o detale twarzy, ciała, ruch, plastykę. To samo jeśli chodzi o większość miejscówek – wielokrotnie stawałem po prostu w miejscu i przyglądałem się otoczeniu, podziwiałem jak Square Enix bawi się światłem, jak prezentuje ogrom stworzonego przez siebie świata. Szkoda tylko, że kamera nie zawsze podążała tam, gdzie bym tego chciał i bywały momenty kiedy irytowała mnie aż za bardzo. Ale na szczęście sporadycznie, więc nie wpływało to na przyjemność z gry. No i optymalizacja. Kamil grał na zwykłym PS4 – dał mi znać, że wszystko działa płynnie. Ja na PS4 Pro też nie miałem na co narzekać. Nie przypominam sobie spadków animacji, chrupnięć czy wyrzucania do menu konsoli. A zdarzało się, że na ekranie twórcy wyświetlali „festiwal fajerwerków” przy którym konsola powinna się już krztusić. Jestem bardzo ciekawy czy gra pojawi się też na PlayStation 5 i jak mogłoby się to odbić na oprawie. Jako ciekawostkę dodam, że cyfrowa wersja gry waży…90GB – miejcie to na uwadze planując zakup i układając sobie plany na wieczór.

Rozczarowujący jest natomiast brak jakiejkolwiek lokalizacji gry. Rozumiem, że podłożenie dubbingu nie wchodziło w ogóle w grę (i w sumie dobrze, mamy bowiem do wyboru angielskie lub japońskie głosy), ale brak polskich napisów to jednoznaczny sygnał od Square Enix – „mamy w Polskę w …". Wielka szkoda, bo przy tak dużych grach z tak fajną historią brak polskiego języka mocno ogranicza grupę odbiorców.











Zdecydowanie warto, ale to nie jest zwykłe Final Fantasy VII

Nie jestem do końca przekonany czy słowo „remake” jest na pewno odpowiednie w kontekście Final Fantasy VII Remake. Powiedziałbym raczej, że to zupełnie nowa gra bazująca jedynie na uniwersum i opowieści oryginały, pokazująca tych samych bohaterów, których już znamy. Ale nawet jeśli chodzi o postacie, możliwości ich pokazania są tak diametralnie inne niż kiedyś, że w zasadzie wszystkich poznałem na nowo. Łącznie z Cloudem, który dopiero teraz potrafił odpowiednio „zagrać” i w pełni zaprezentować się przed graczami. Grze z jednej strony blisko formą do Final Fantasy XV, z drugiej nie mogłem pozbyć się wspomnień do mocno korytarzowej XIII (choć tu akurat nie czułem się osaczony ścianami). Realizacja stoi na najwyższym poziomie i jestem pełen podziwu, że Square Enix po pierwsze odważyło się wziąć na warsztat tak kultowy klasyk z gatunku jRPG, po drugie potrafiło dopisać tak dużo historii, w zasadzie stworzyć bohaterów na nowo, a jednocześnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy. I bardzo się cieszę, że nie jest to po prostu FFVII w nowej oprawie i na nowym silniku. Do ideału oczywiście trochę brakuje, ale nie mam żadnych problemów by wystawić grze ocenę 9/10. Bawiłem się wybornie i już przebieram nogami za kolejnym epizodem – choć przyznaję, że końcówka jest nieco dyskusyjna.