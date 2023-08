PlayStation Portal już bez tajemnic, pozwoli grać z każdego miejsca w domu

PlayStation Portal tylko dla posiadaczy PS5

Sony poszło na łatwiznę i zamiast dedykowanej konsoli stworzyło tylko terminal, który pozwala połączyć się z konsolą PS5 i zagrać w tytuły, które posiadamy w swojej kolekcji. PlayStation Portal to urządzenie do streamingu, które de facto zastępuje nam telewizor i pozwala na granie praktycznie z dowolnego miejsca w domu/mieszkaniu, pod warunkiem, że mamy dostęp do sieci WiFi. Właśnie w taki sposób odbywa się komunikacja z konsolą, która przesyła w ten sposób obraz na wyświetlacz o przekątnej 8 cali i rozdzielczości 1080p. Co więcej jest to tylko ekran LCD i oferuje odświeżanie 60 Hz, co oznacza, że jesteśmy ograniczeniu do 60 klatek na sekundę. Dobra wiadomość jest taka, że cena tego gadżetu nie jest wygórowana. W USA zapłacimy niespełna 200 USD, a w Europie prawie 220 euro. W Polsce przełoży się to pewnie na kwotę około 1000 złotych.

Jak widać Sony "przecięło" kontroler DualSense na pół i wsadziło w środek ekran. Dzięki temu mamy tutaj między innymi adaptacyjne spusty, haptyczną informację zwrotną oraz dotykowy ekran. Co ciekawe jest też tutaj gniazdo mini-jack 3.5 mm do podłączenia przewodowych słuchawek. W sieci pojawiły się już pierwsze wrażenia osób, które miały okazję testować nowy kontroler i są całkiem pozytywne, ale podchodziłbym do nich z pewną dozą ostrożności. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze kiedy PlayStation Portal trafi do sklepów. Informacje na ten temat pojawią się gdy rozpocznie się przedsprzedaż.

PlayStation Pulse Elite i Pulse Explore

Niejako przy okazji Sony zapowiedziało też nowe słuchawki dla konsoli PlayStation 5, które działają również z PlayStation Portal. Model Pulse Elite to pełne słuchawki z wbudowanym mikrofonem na wyciąganym ramieniu, które oferują bezstratną transmisję audio, mniejsze opóźnienia oraz zaawansowaną redukcję szumów otoczenia wspomaganą sztuczną inteligencją. Model ten został wyceniony na niespełna 150 USD. PlayStation Pulse Explorer to natomiast słuchawki TWS oferujące podobne możliwości, czyli bezstratny dźwięk i redukcję szumów i również nawiązujące swoim designem do samej konsoli. Cena tych słuchawek została ustalona na prawie 200 USD.

W obu przypadkach mamy wsparcie dla technologii PlayStation Link, która wymaga dedykowanego dongla USB. Dzięki niemu można cieszyć się bezstratnym dźwiękiem zarówno z konsoli jak i z komputera PC/Mac. Słuchawki obsługują też technologię Bluetooth, ale wtedy jakość dźwięku jest gorsza. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że pozwalają na podłączenie do dwóch urządzeń jednocześnie, więc gdy np. ktoś do nas dzwoni, możemy odebrać telefon na słuchawkach, nawet podczas gry.

źródło: PlayStation Blog