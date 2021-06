Bo jeden wymiar to za mało dla duetu sympatycznych bohaterów

W końcówce świetnego Ratchet & Clank z 2016 para bohaterów walczyła z przebiegłym doktorem Nefariousem. Niestety, przypadkowo zniszczeniu uległ wymiaromat, skonstruowane przez robota Clanka urządzenie do podróży międzywymiarowych. Pech chciał, że obaj z Ratchetem zostali wciągnięci w wymiarowy wir i wylądowali w dziwnym świecie, gdzie ich główny wróg wciąż trzyma się u rządów i jest wielbiony przez mieszkańców. Słaba sytuacja, ale niestety jest jeszcze gorzej, bowiem awaria wymiaromatu sprawiła, że pojawiły się anomalie czasoprzestrzenne, a wymiary wydają się na siebie nakładać. Fabuła co do zasady jest dość prosta, wymaga bowiem od naszych herosów naprawienia maszyny i powrotu do domu, okazuje się jednak, że nie będzie to proste. I choć pomoże im walcząca z Nefariousem i Imperatorem Lombaksica Rivet, to skakanie między wymiarami skutecznie utrudni wykonanie zadania.

Co do zasady, opowieść w Ratchet & Clank: Rift Apart mi się podoba. Jest dobrze napisana, spójna, bohaterowie mają sens i udało się spiąć to wszystko na tyle dobrze, że skakanie między wymiarami nie wydaje się absurdalne. Zacznę jednak od jedynego minusa, jaki znalazłem w nowej grze na PS5 – w przeciwieństwie do poprzedniej części fabuła nie ma tego jednego kluczowego składnika, przez który zapamiętam ją na tak długo, jak zapamiętuję kinowe animacje. Po prostu w 2016 roku Ratchet chciał pokazać, że jest i potrafi być bohaterem walczącym o porządek, tu zabrakło mi tego delikatnego patosu i wewnętrznego rozwoju postaci. Ale rozumiem, że taki scenariusz nie pasowałby już do tej części i kłócił się z wymyśloną przez twórców opowieścią. Ten element oceniłbym więc na piątkę z minusem, bo wszystko inne zasługuje na ocenę celującą.