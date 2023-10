PS5 Slim już oficjalnie! Nowa konsola Sony wprowadza więcej niż tylko nowy wygląd

Modły zostały wysłuchane — PS5 będzie mniejsze!

PlayStation 5 można zarówno chwalić, jak i krytykować za mnóstwo rzeczy — wszyscy jednak jesteśmy zgodni w jednej kwestii: ta konsola jest gigantyczna. Czy design jest ładny to już sprawa indywidualna, jednak rozmiar tej konsoli zwyczajnie przytłacza. Plotki dotyczące tego, że tokijski gigant pracuje nad mniejszą wersją swojej konsoli, dziś się potwierdziły — i Sony oficjalnie pokazało nową wersję swojej konsoli.

Źródło: Sony

Objętość nowego PS5 została zmniejszona o ponad 30 procent, a waga o 18 i 24 procent w porównaniu z poprzednimi modelami. Istnieją cztery oddzielne boczne panele osłonowe, z których górna część ma błyszczący wygląd, a dolna pozostaje matowa. No właśnie, warto wspomnieć o tym, że konsola będzie miała większy dysk — już nie 825 GB, a 1 TB, oczywiście SSD. To powinno pojawić się już 3 lata temu, ale lepiej późno, niż wcale. Do tego będzie można dokupić doczepiany napęd Ultra HD Blu-ray.

Dwie wersje konsoli, dostępność i cena

Nowe PlayStation 5 również będzie dostępne w wersji z napędem oraz bez niego, ale tutaj zawsze będziemy mieli opcję grania z płyt. To wszystko za sprawą doczepianego napędu, który będzie sprzedawany osobno za 79,99 USD / 119,99 EURO / 99,99 GBP / 11 980 JPY, czyli około 350 PLN. Co z cenami i dostępnością samej konsoli? Nowy model PS5 będzie dostępny od listopada tego roku w Stanach Zjednoczonych, a firma planuje w kolejnych miesiącach wprowadzać odchudzony model na całym świecie. Po wyprzedaniu zapasów obecnego modelu PS5, nowy PS5 stanie się jedynym dostępnym modelem. Ceny w różnych walutach prezentują się następująco:

Źródło: Sony

PS5 z napędem Ultra HD Blu-ray – 499,99 USD / 549,99 EUR / 479,99 GBP / 66 980 JPY — czyli około 2200 PLN, oczywiście bez podatku.

PS5 bez napędu – 449,99 USD / 449,99 EUR / 389,99 GBP / 59 980 JPY — czyli w luźnym przeliczeniu około 1950 PLN.

Do tego Sony osobno będzie sprzedawać nowy stojak pionowy kompatybilny ze wszystkimi modelami PS5. Jego cena wynosić będzie 29,99 USD / 29,99 EURO / 24,99 GBP / 3980 JPY, czyli blisko 150 PLN. Trzeba przyznać, że Sony wybrało bardzo dobry czas na wprowadzenie odświeżonej konsoli — w końcu zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, więc chudsze PlayStation 5 może okazać się numerem jeden wśród prezentów pod choinkę.

Źródło: Sony

Plotki potwierdziły się tylko w połowie

Jak informowaliśmy niedawno, zgodnie z dokumentem, który trafił do sądu w sprawie Microsoftu i FTC, Sony miało wydać PlayStation 5 Slim jeszcze w tym roku. Według tych informacji, cena tej konsoli miała być taka sama, jak wersji Digital, bez napędu optycznego — czyli 399,99 USD, a co za tym idzie, 1849 zł. Informacje te pokrywały się również z niedawnymi doniesieniami z The Leak. Teraz mamy potwierdzenie, że PS5 Slim nadchodzi — i to jeszcze w tym roku — ale cena nawet tańszego wariantu jest nieco większa, niż zakładano. Nie jest to szczególnie zaskakujące, trzeba przyznać.

W następnym akapicie dokumentu zaznaczono również, że w przyszłości możemy spodziewać się PS5 Pro. Na temat mocniejszego wariantu konsoli, a nawet połowicznie kolejnej generacji PlayStation, Sony na razie nie zabiera żadnego głosu. Patrząc jednak na wszystkie doniesienia oraz plany zarówno Sony, jak i Microsoftu, to również można uznać za pewnik.

Źródło: Sony

Jak Wam się podoba konsola? Co sądzicie o doczepianym napędzie, nowej podstawce, większym dysku i już nie dwóch, a czterech panelach bocznych o różnych teksturach? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło, grafika wyróżniająca: Sony