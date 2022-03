iOS 15.4 już przyszłym tygodniu. Czego możemy się spodziewać?

Emocje po wiosennej konferencji Apple powoli opadają. Poznaliśmy już pełną listę nowy sprzętów, w tym diabelnie szybkiego Maca Studio oraz odświeżone wersje „budżetowego” iPhona SE oraz iPada Air. Urządzenia Apple nie byłyby jednak emejzing bez nowości w oprogramowaniu. Faza testów beta iOS 15.4 dobiega właśnie końca, a to oznacza, że już niedługo każdy będzie mógł pobrać nową aktualizację. Czy warto? Poniżej znajdziecie listę przyszłotygodniowych nowości.

Odblokowywanie iPhona w maseczce nareszcie bez zbędnych kombinacji

Jedną z najważniejszych zmian w iOS 15.4 jest możliwość odblokowywania telefonu w maseczce. Ponad dwa lata po wybuchu pandemii i licznych obietnicach ze strony Apple, inżynierom z Cupertino udało się opracować metodę odblokowywania telefonu za pomocą skanu okolic oczu. Do tej pory mieliśmy możliwość skorzystania z odblokowania telefonu Apple Watchem, jednak nie każdy posiada to dodatkowe akcesorium. W iOS 15.4 nie będziesz już musiał zdejmować maseczki albo wpisywać kodu, żeby odblokować swojego iPhona. Tyczy się to także autoryzacji haseł z pęku kluczy oraz płatności przy użyciu Apple Pay. Rozwiązanie na miarę naszych czasów. Jest jednak pewien haczyk. Funkcja ta będzie dostępna tylko dla serii iPhonów 12 i 13.

Źródło: Brandon Butch

Zmiany dotknęły także Siri. W najnowszej aktualizacji zostanie dodana nowa wersja głosu asystentki, która będzie neutralna płciowo. W iOS 15.4 pojawią się także kosmetyczne zmiany w emoji. Do systemu trafi aż 37 nowych emotek, a wiele dostępnych już człowieczych emoji otrzyma różne warianty kolorów skóry. Apple kontynuuje także ulepszanie komunikatora FaceTime. Dodana niedawno funkcja SharePlay będzie mogła zostać wybudzona wprost z menu udostępniania.

W aplikacji Zdrowie pojawiła się przydatna – aczkolwiek nieco spóźniona – możliwość zaimplementowania certyfikatu szczepień przeciwko COVID-19, a także wyników badań laboratoryjnych i dokumentacji dotyczącej rekonwalescencji. W iOS 15.4 szybszy dostęp do certyfikatu szczepień będzie możliwy dzięki bezpośredniej widoczności w Portfelu.

Ciekawą opcją jest także możliwość użycia iPhona jako terminala płatniczego i przyjmowania płatności bezpośrednio z poziomu telefonu. Niestety funkcja ta nie będzie jeszcze dostępna na polskim rynku. Nowa aktualizacja przynosi także wykorzystanie ultraszerokokątnej kamery w aplikacji Lupa. W modelach 13 Pro oraz 13 Pro Max umożliwi to oglądanie naprawdę małych obiektów dzięki funkcji Zbliżenie. Z pomniejszych zmian warto także wspomnieć o wsparciu dla adaptacyjnych triggerów w kontrolerze DualShock 5.

Co z innymi systemami?

Wraz z nowym updatem iOS wejdą w życie aktualizacje oprogramowań dla pozostałych urządzeń Apple. W tym miejscu z pewnością warto wyróżnić funkcję Universal Control w iPadOS i macOS. Dzięki niej możliwe będzie połączenie MacBooka i iPada w niemalże jedno urządzenie, i użytkowanie jednej klawiatury i myszy na obu sprzętach. Przerzucanie treści z Maca na iPada będzie odbywać się za pomocą jednego przeciągnięcia. Z pewnością przypadnie to do gustu fanom multitaskingu.

Zmiany w tvOS i watchOS są już mniej emocjonujące. Dotyczą głównie drobnych poprawek występujących błędów i zmian w interfejsie użytkownika takich jak możliwość podejrzenia kolejki odtwarzania bez konieczności powrotu do menu głównego w przypadku przystawki Apple TV.

Dokładna data oficjalnej wersji aktualizacji nie jest jeszcze znana, wiemy jednak, że premiera nastąpi w przyszłym tygodniu. Developerzy oraz beta testerzy mogą już pobierać wersję Release Candidate będąca ostatnim stadium fazy testowej, zawierającą kompletną listę zmian w oprogramowaniu.