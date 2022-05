Wczoraj wieczorem Apple udostępniło zestaw aktualizacji do wszystkich swoich sprzętów. iOS/iPadOS/tvOS 15.5, macOS 12.4 i watchOS 8.6 naprawiają wiele napotkanych wcześniej błędów i kilka nowości. Na co zwrócić uwagę na iPhonie?

W przyszłym miesiącu na tegorocznej odsłonie WWDC Apple zaprezentuje iOS 16. I choć dotychczasowe plotki nie wskazują, by ten rok przyniósł właścicielom iPhone'ów rewolucyjne zmiany, można śmiało zakładać, że nowości z pewnością się pojawią. Jedne większe, drugie mniejsze. O swoich oczekiwaniach względem iOS 16 pisał kilka tygodni temu Konrad w swoim tekście Co nowego w iOS 16? Czy i jakie poprawki są potrzebne? Zanim jednak iOS 16 trafi do użytkowników, pozostaje nam iOS 15 i jego najnowsza aktualizacja. Co ciekawego przynosi iOS 15.5? Sprawdzamy.

Największą zmianą w iOS 15.5 jest opisywana już przez nas funkcja pozwalająca aplikacjom z kategorii Reader (Netflix, Amazon Prime, Spotify, itp.) na umieszczanie linków pozwalających tworzenie kont i płacenie za usługi z pominięciem App Store i płatności Apple. To coś, na co czekali wszyscy. Choć system ten dostępny jest w ograniczonym zakresie, to bardzo duży krok do całkowitego porzucenia konieczności realizowania płatności wyłącznie z wykorzystaniem systemów Apple.

iOS 15.5 to także wyjście z trybu beta funkcji Uniwersalne Sterowanie dająca możliwość korzystania z kilku urządzeń jednocześnie. Pozwala m.in. na używanie jednej klawiatury, jednej myszy lub jednego gładzika do przesuwania kursora, pisania, a nawet kopiowania zawartości między urządzeniami.

iOS 15.5 to także naprawa problemów w aplikacji Dom, możliwość wygodniejszego korzystania Apple Cash (niedostępne w Polsce), nowe funkcje w Zdjęciach pozwalające na wykluczenie zdjęć ze wspomnień na podstawie ich lokalizacji. Do tego poprawki w automatyzacji domu oraz wyeliminowanie części błędów związanych z bezpieczeństwem.

Apple Podcasty. Długa droga aplikacji

iOS 15.5 (oraz inne systemy) przynosi również zmiany do aplikacji Podcasty, która w ostatnim czasie nie ma dobrej opinii. Już w zeszłym roku, po udostępnieniu iOS 14.5 posypało się tony krytycznych komentarzy w kierunku Apple, które przeprojektowało Podcasty wprowadzając do aplikacji niemała rewolucję. To, co w zamyśle projektantów i programistów miało przynieść odświeżone doświadczenie słuchania podcastów, w rzeczywistości było tylko potworkiem, z którego część użytkowników zwyczajnie zrezygnowała - byłem jednym z nich. Od tamtego czasu firma starała się wrócić na dobre tory i wraz z wczorajszą aktualizacją chce udowodnić, że tak się stało. Podcasty w iOS 15.5 otrzymały dość istotne, z punktu widzenia użytkownika, funkcje. Chodzi m.in. o możliwość łatwego zarządzania pobranymi audycjami - i to nie tylko na jednym urządzeniu. Czy to wystarczy, by przekonać tych, którzy z Podcastów zrezygnowali? Dam tej aplikacji jeszcze jedną szansę.

Apple jednocześnie zaprezentowało Apple Podcasts Delegated Delivery. To nowy system dla twórców pozwalający na wygodniejszą dystrybucję podcastów udostępnianą przez zewnętrznych partnerów i hostingi. Firma podkreśla, że narzędzie to ułatwi pracę podcasterom, którzy chcą dotrzeć do odbiorców za pośrednictwem różnych platform. Ma być prosto i bez większych komplikacji. Zmiany te dotyczyć mają podcastów darmowych oraz tych objętych płatnymi subskrypcjami. W pierwszej kolejności Podcasts Delegated Delivery działać będzie z hostingami Acast, ART19, Blubrry, Buzzsprout, Libsyn, Omny Studio oraz RSS.com. Grupa ta stanowi 80% wszystkich platform podcastowych.

Aktualizacje, w tym iOS/iPadOS/tvOS 15.5, macOS 12.4 i watchOS 8.6 czekają do pobrania na kompatybilnych urządzeniach.