Dzisiejsza konferencja Apple niewątpliwie nie należy do tych, które budzą najwięcej emocji. To miano od lat przypada jesiennym imprezom, na których gigant z Cupertino prezentuje najnowsze flagowe iPhone'y. Dzisiaj flagowców nie było — ale zgodnie z oczekiwaniami, nie zabrakło pakietu nowości. I jak to bywa w ostatnich latach — większość plotek została potwierdzona. Teraz jednak oficjalnie poznaliśmy szczegóły związane z produktami - a także ich polskie ceny nie stanowią już żadnej tajemnicy.

Peek Performance — wiosenna konferencja Apple. Oto najważniejsze nowości

Apple TV+ — firma kolejny raz na konferencji pochwaliła się swoim serwisem VOD. Tim Cook ze sceny zachwalał autorskie produkcje, które można oglądać na ich autorskiej platformie. Na dobry początek otrzymaliśmy więc podsumowanie najważniejszych premier i zapowiedzi w klimatycznym mash-upowym trailerze. Następnie dowiedzieliśmy się, że niebawem Amerykanie będą mogli tam oglądać ligę baseballa. U nas - nisza, za Oceanem - pewnie szał.

— firma kolejny raz na konferencji pochwaliła się swoim serwisem VOD. Tim Cook ze sceny zachwalał autorskie produkcje, które można oglądać na ich autorskiej platformie. Na dobry początek otrzymaliśmy więc podsumowanie najważniejszych premier i zapowiedzi w klimatycznym mash-upowym trailerze. Następnie dowiedzieliśmy się, że niebawem Amerykanie będą mogli tam oglądać ligę baseballa. U nas - nisza, za Oceanem - pewnie szał. iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro w nowych kolorach — potwierdziłī się plotki o nowym kolorze iPhone'ów 13. Nowe barwy już za kilkanaście dni trafią do sklepów.

— potwierdziłī się plotki o nowym kolorze iPhone'ów 13. Nowe barwy już za kilkanaście dni trafią do sklepów. iPhone SE (2022) — zgodnie z oczekiwaniami, Apple zaprezentowało nowego iPhone'a SE. Jeżeli mieliście nadzieję że potwierdzą się plotki o designie rodem z modelu Xr, to nie mam dla Was najlepszych wiadomości. To wciąż design z 2014, czyli rodem z iPhone 6. Sporo jednak się zmieniło w kwestii wnętrza przez tych osiem lat.

— zgodnie z oczekiwaniami, Apple zaprezentowało nowego iPhone'a SE. Jeżeli mieliście nadzieję że potwierdzą się plotki o designie rodem z modelu Xr, to nie mam dla Was najlepszych wiadomości. To wciąż design z 2014, czyli rodem z iPhone 6. Sporo jednak się zmieniło w kwestii wnętrza przez tych osiem lat. iPad Air 5 — najrozsądniej wyceniony iPad czerpiący garściami z iPada Pro doczekał się wcielenia z nowym zestawem kolorów, a także nowym procesorem. Podobnie jak zeszłoroczny iPad Pro zostanie zasilony procesorem M1. Wygląda na to, że jedyną różnicą między dwoma modelami pozostaje ekran — tutaj wciąż można liczyć na odświeżanie 60 Hz. Jest jedna pewien haczyk: cena. Ceny tabletu rozpoczynają się od 3099 złotych za 64 GB.