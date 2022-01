Gdy w 2020 r. informowaliśmy Was, że Apple kupiło Mobeewave zajmujący się płatnościami zbliżeniowymi, kwestią czasu było, by firma wprowadziła w iPhone'ach możliwość korzystania z nich jako terminal płatniczy. Przyszło nam jednak poczekać nieco dłużej. Bloomberg informuje, że może tak się stać już w tym roku. Nad wdrożeniem systemu od czasu przejęcia kanadyjskiego startupu pracują jego dotychczasowi pracownicy, którzy dołączyli do Apple.

iPhone wkrótce posłuży jako terminal płatniczy. Bez akcesoriów

Krok ten wyeliminuje konieczność sięgania po dodatkowe akcesoria pozwalające na korzystanie z iPhone'a jako terminalu płatniczego. Najpopularniejszą firmą oferującą tego typu rozwiązania jest obecnie Square. Dostarcza ona akcesoria podłączane do smartfonów złączem słuchawkowym, Lightning lub bezprzewodowe. Połączone z urządzeniami Apple pozwalają na realizację płatności plastikowymi kartami płatniczymi lub wirtualnymi portfelami. Czy nowe rozwiązania amerykańskiej firmy wyeliminują jednocześnie tego typu urządzenia ? Mam nadzieję, że nie i firmy, jak wspomniane wyżej Square, nie będą musiały zrezygnować ze swojej dotychczasowej działalności.

Wykorzystanie NFC w iPhonie do realizowania płatności to świetna okazja dla małych przedsiębiorców i sprzedawców. Pojawia się jednak problem - z tej funkcjonalności nie skorzystają posiadacze iPadów, które również chętnie wykorzystywane są jako terminale płatnicze. Żadne z obecnych na rynku tabletów Apple nie oferuje NFC. By móc realizować za ich pomocą płatności, nadal potrzebne są dodatkowe akcesoria. Czy to zmieni się w przyszłości? Musimy poczekać na zapowiedzi nowych modeli. Nowe iPady mogą pojawić się na rynku już za kilka miesięcy.

Nie wiadomo też czy terminale powiązane będą z Apple Pay. Mark Gurman z Bloomberga tego nie wyklucza. Powołuje się na źródła zbliżone do sprawy. Wydaje się to oczywiste. To właśnie zespół płatności Apple, do którego dołączyli pracownicy Mobeewave, pracuje nad wdrożeniem tego systemu. Serwis informuje też, że nowa funkcja może pojawić się jeszcze przed premierą iOS 16. A to oznacza, że iOS 15.4, który w najbliższym czasie powinien wkroczyć w fazę testów beta, wprowadzi więcej nowości niż udostępniona wczoraj aktualizacja iOS 15.3. Ta skupia się wyłącznie na poprawkach bezpieczeństwa i optymalizacji.

Smartfony i tablety z Androidem jako terminale płatnicze. To już działa

Zapowiada się ciekawie, tym bardziej, że z podobnych rozwiązań mogą już korzystać użytkownicy smartfonów z Androidem. Wystarczy wspomnieć "Visa Tap to Phone". Usługa, działająca również w Polsce, umożliwia przyjmowanie płatności bezpośrednio na telefonie - zarówno kartą plastikową jak i wirtualną.

Visa Tap to Phone umożliwia przekształcenie każdego urządzenia wyposażone w system Android i technologię NFC w mobilny punkt sprzedaży lub urządzenie przyjmujące płatności. Sprzedający muszą jedynie pobierać aplikację, korzystając ze wsparcia swojego agenta rozliczeniowego i po rejestracji mogą zacząć akceptować płatności w ten sposób.

Jest też polski SoftPos będący terminalem aplikacyjnym, który można zainstalować na smartfonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android 8.0 lub nowszym, NFC i dostępem do internetu. Pozwala korzystać z niego jako terminala płatniczego do akceptacji transakcji zbliżeniowych, realizowanych zarówno kartami płatniczymi, jak i mobilnymi portfelami.