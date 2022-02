Siri nagrywała interakcje bez pozwolenia. Winny błąd w iOS 15

Priorytetem po przejęciu stanowiska przez Tima Cooka było, poza stałym rozwojem firmy rzecz jasna, skupienie się na prywatności, aspektach ekologicznych działalności Apple oraz bezpiecznej pracy zatrudnianych przez Apple ludzi niezależnie od stanowiska. To wartości o których stojący wiele lat na czele firmy CEO mówi regularnie, a my jako widzowie... możemy podziwiać, ale też regularnie warto wskazywać co robią źle. I dobre intencje i ciągłe PRowe opowiadanie o tym co się liczy nie wystarcza w świetle niedopatrzenia takiego jak to, w którym Siri stale podsłuchuje i nagrywa rozmowy użytkowników iPhone'ów — mimo że ci wyraźnie wskazują, że sobie tego nie życzą.

iOS 15 jest tak zabugowane, że Siri nagrywała nieproszona

ZDNet poinformowało, że błąd ten pojawił się już w iOS 15, który automatycznie aktywował opcję "Ulepszanie (Siri i Dyktowanie)", której gigant poświęcił całą stronę związaną z kwestiami prywatności. Czytamy tam m.in.

Jeśli zdecydujesz się pomagać ulepszać Siri i funkcję Dyktowanie, zapis Twoich interakcji głosowych z Siri i funkcją Dyktowanie może być przechowywany na serwerach Siri i odsłuchiwany przez pracowników Apple w celu rozwijania i ulepszania Siri, funkcji Dyktowanie oraz funkcjonalności przetwarzania języka naturalnego w produktach i usługach Apple. Transkrypcje i zapisy audio ogólnych treści dyktowanych na urządzeniu (np. dyktowanych wiadomości lub notatek, ale nie fraz w polach wyszukiwania) domyślnie nie są udostępniane Apple, o ile nie zdecydujesz się pomagać w ulepszaniu Siri i funkcji Dyktowanie. Do ulepszania Siri są również wykorzystywane inne dane Siri, takie jak generowane komputerowo transkrypcje Twoich poleceń, nazw użytkowników i Twoich kontaktów, informacje o zainstalowanych na Twoim urządzeniu aplikacjach oraz położenie.

Dalej zaś:

Preferencje wybrane podczas konfigurowania iPhone’a lub iPada będą miały zastosowanie do każdego nowego Apple Watch, Apple TV, HomePoda lub obsługiwanego akcesorium HomeKit, które skonfigurujesz na tym iPhonie lub iPadzie. Preferencje dotyczące każdego z tych urządzeń możesz zmienić później.

Jak się jednak okazuje — preferencje zostały zapomniane po instalacji nowego systemu, automatycznie aktywując opcję bez wiedzy użytkowników. W rozmowie ze wspomnianą redakcją Apple przyznało się do błędu - potwierdziło załatanie buga, a także obiecało że wszystkie zdobyte w ten sposób nagrania zostały skasowane. Wraz z aktualizacją do iOS 15.2 błąd został wyeliminowany.