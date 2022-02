Siri przemówi nowym głosem. Będzie neutralny płciowo

W wersji beta iOS 15.4 znalazły się zmiany dotyczące Siri. Nie, Apple jeszcze nie wprowadziło długo wyczekiwanej obsługi języka polskiego. Udostępnia natomiast nowy głos asystenta głosowego, który nie będzie brzmiał ani męsko, ani kobieco.

Nowy głos Siri nie będzie nacechowany płciowo

Firma podejmuje działania, mające na celu zwiększenie przystępności urządzeń dla osób nieidentyfikujących się z żadną płcią. Jest to również związane poniekąd z oskarżeniami wymierzonymi w gigantów technologicznych dotyczącymi tworzenia asystentów tylko w oparciu o kobiece głosy. Mamy już bowiem Cortanę, Siri i Alexę, co według pewnych środowisk sugeruje, że to kobieta jest stworzona do wykonywania poleceń. Siri zadebiutowała wraz z iPhonem 4s i od tamtego momentu Apple wprowadziło wiele różnych wersji głosu Siri, także męskich. Wprowadzenie neutralności płciowej asystenta to zatem u Apple nowość. Firma mocno wspiera środowiska LBGT+ oraz opowiada się za promowaniem równości.

Nowy głos został oznaczony irlandzkim imieniem Quinn, nadawanym zarówno chłopcom jak i dziewczynkom. Został nagrany przez członka społeczności LGBT+ przy wykorzystaniu technologii Neutral Text to Speech. Dzięki temu głos będzie brzmiał płynnie i naturalnie. Same wypowiedzi i reakcje asystenta również uległy zmianie. Siri w wersji beta iOS 15.4 ostro reaguje na obraźliwe wypowiedzi dotyczące płci i seksualności. Jest to kolejny przejaw sprzeciwu Apple wobec dyskryminacji mniejszości. W ostatnich latach Siri otrzymała bowiem zestaw odpowiedzi na temat Black Lives Matter oraz akcji Stop Asia Hate.

Neutralna płciowo Siri dostępna będzie póki co tylko w języku angielskim. Aktualizacja iOS do wersji 15.4 wejdzie w życie zapewne na początku marca.