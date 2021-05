Gry trafią na Netfliksa. Oficjalny komentarz podsyca atmosferę

Jakie gry trafią na Netfliksa? Kiedy start usługi?

Trudno powiedzieć, jakie dokładnie gry dodałby do swojej oferty Netflix, ale ogólny zarys usługi zapowiada serwis Axios, który twierdzi, że nowa usługa Netfliksa zawierałaby własne tytuły oraz te od niezależnych twórców. To pokrywałoby się z przewidywaniami chyba wszystkich komentujących ten ruch, ponieważ raczej nikt nie wierzy, że Netflix planowałby stawać w szranki z takimi usługami jak Google Stadia, GeForce Now, Amazon Luna, chmura Xboksa czy PlayStation Now.

Netflix potrzebowałby nie tylko góry pieniędzy, ale także zupełnie nowego ekosystemu, którego zbudowanie od zera byłoby niezwykle trudne. Wystarczy popatrzeć na to, jak trudnym zadaniem okazało się to dla Google, które musiało zrezygnować z własnego studia i skupia się na budowaniu samej platformy do wydawania gier innych firm. Na tę chwilę mówi się, że usługa miałaby ruszyć w 2022 roku, ale takie plany mogą się jeszcze zmienić.

Co ze sterowaniem w grach na Netfliksie?

Najbardziej prawdopodobne jest, że Netflix postawi na mało wymagające tytuły, które nie potrzebowałyby obsługi kontrolera. O ile na smartfonie czy tablecie możliwe jest wyświetlenie ekranowych kontrolerów, a na komputerze mamy do dyspozycji mysz/gładzik/klawiaturę, tak na telewizorze domyślnym kontrolerem jest pilot. W takim wypadku gry nie mogłyby być nazbyt skomplikowane, co jednak nie oznacza, że nie mogą być przez to angażujące.

Netflix nie wyklucza żadnego scenariusza – oficjalny komunikat