Co w czerwcu na Netfliksie? Wstępna lista premier filmów i seriali

Oryginalne filmy i seriale Netflix w czerwcu

Netflix cały czas ma w swojej ofercie seriale, na których kontynuacje widzowie niecierpliwie czekają, a do takich produkcji na pewno należą „Lupin” oraz „Szkoła dla elity”, które cieszą się sporą popularnością. Dziś wiemy, że obydwa tytuły wrócą w czerwcu na Netfliksa – 2. część „Lupina” otrzymała już zwiastun i na premierę nowych odcinków zaczekamy do 11 czerwca, kiedy to elegancki włamywacz będzie realizować kolejne zadania. Nowe odcinki „Szkoły dla elity” w ramach 4. sezonu pojawią się na Netfliksie tydzień później, czyli 18 czerwca.

Na początku miesiąca będzie mieć natomiast premierę nowy serial „Łasuch” (w oryginale „Sweet Tooth”), który bazuje na komiksie DC. Netflix był zmuszony odpuścić realizację nowych tytułów na bazie komiksów Marvela, więc opiera się na przejętych historiach z Millaworld oraz najwyraźniej także DC. Serial „Łasuch” będzie opowiadać o chłopcu-jelonku, a akcja serialu rozgrywa się w post apokaliptycznym świecie. Netflix opublikował już pierwszą zapowiedź serialu, zobaczycie ją poniżej.

Także w czerwcu zobaczymy film „Gdy sen nie nadchodzi”, opowiadający o świecie, w którym z nieznanej przyczyny ludzie nie mogą zasnąć. To doprowadza do skrajnie niebezpiecznych sytuacji, ponieważ mózg nie może funkcjonować bez poprawnej regeneracji. Światełkiem w tunelu okazuje się mała dziewczynka, która… jako jedyna potrafi usnąć. Sporą premierę czerwca z pewnością będzie też film „Ojcostwo” z Kevinem Hartem, którego postać będzie musiała odnaleźć się w roli ojca dziewczynki.

Produkcje na licencji na Netflix – czerwiec 2021

Czerwiec upłynie też pod znakiem premier głośnych tytułów na licencji, w tym „Legionu samobójców”, „Bliźniaka” oraz „Doktora Sen”. Ten ostatni, to kontynuacja świetnego znanego „Lśnienia” – nakręcony na podstawie książki Stephena Kinga film opowiada historię kilkanaście lat później, gdy Dan Torrence (Ewan McGregor) będzie musiał pomóc nastoletniej dziewczynie posiadające te same nadprzyrodzone zdolności i powróci do sławetnego hotelu Overlook. Pozostałe dwa filmy nie zostały już tak dobrze odebrane przez widownię, więc mogliście natrafić na niezbyt przychylne im opinie, ale jeśli ich nie widzieliście, to teraz będziecie mogli zweryfikować te oceny.

Nowości Netflix na czerwiec – tytuły na licencji

Tytuły Tytuł oryginalny Data premiery Oczy szeroko zamknięte Eyes Wide Shut 01.06 The Bronze The Bronze 01.06 Policja i rasizm Black and Blue 01.06 Legion samobójców Suicide Squad 01.06 Miss Agent Miss Congeniality 01.06 StartUp – nowe sezony StartUp 01.06 Totalna porażka – nowe sezony Total Drama 01.06 Czarne dziury: Na granicy wiedzy Black Holes: The Edge of all we know 01.06 Żony Atlanty – nowe sezony The Real Housewives of Atlanta 01.06 Żony medycyny: sezon 2 Married to Medicine 01.06 Wspaniałe Indie India favolosa 02.06 Podejrzana śmierć małoletniej The Suspicious Death of a Minor 02.06 Powiedzmy sobie wszystko This Is Where I Leave You 03.06 Mustang The Mustang 09.06 Doktor Sen Doctor Sleep 10.06 Bliźniak Gemini Man 11.06

Nowości Netflix na czerwiec – Netflix Original

Tytuł polski Tytuł oryginalny Data premiery Rodzaj Dzieciaki straszaki: Potworne bajki Super Monsters: Once Upon a Rhyme 01.06 Program Karnawał Carnaval 02.06 Film Creator’s File: GOLD Creator’s File: GOLD 03.06 sezon 1 Trzy metry nad niebem Summertime 03.06 sezon 2 Dancing Queens Dancing Queens 03.06 Film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie 03.06 Film Alan Saldaña: Uwięziony Alan Saldaña: Locked Up 03.06 Stand-Up Człowiek od środka Human: The World Within 04.06 sezon 1 Łasuch Sweet Tooth 04.06 sezon 1 Xtremo Xtremo 04.06 Film Świat na granicy: Nasza planeta oczami naukowców Breaking Boundaries: The Science Of Our Planet 04.06 Film Trippin’ with the Kandasamys Trippin’ with the Kandasamys 04.06 Film Sweet & Sour Sweet and Sour 04.06 Film Niech żyją koty! Kitty Love: An Homage to Cats 05.06 Film Smaczne, świeże i smażone Fresh, Fried & Crispy 09.06 sezon 1 Tragiczna dżungla Selva trágica 09.06 Film Gdy sen nie nadchodzi Awake 09.06 Film Zwariowani Kolumbijczycy Locombianos 10.06 Stand-Up Lupin Lupin 11.06 sezon 2 Smok życzeń Wish Dragon 11.06 Film Skater Girl Skater Girl 11.06 Film Szkoła dla elity Elite 18.06 sezon 4 Ojcostwo Fatherhood 18.06 Film Jagame Thandhiram Jagame Thandhiram 18.06 Film A miało być tak pięknie Good on Paper 23.06 Film Nagi reżyser The Naked Director 24.06 sezon 2 Sex/Life Sex/Life 25.06 sezon 1 Ameryka: Film America: The Motion Picture 30.06 Film

Źródła: Netflix, Upflix.pl