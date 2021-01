GeForce NOW wyprzedziło Stadię z wprowadzeniem swojej usługi na urządzenia z iOS-em, gdzie sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ Apple nie dopuszcza klienckich aplikacji usług w App Store. Zamiast tego firmy przygotowały przeglądarkowe wersje swoich platform, z których można korzystać w Safari. Kolejnym krokiem NVIDII jest udostępnienie GeForce NOW w przeglądarce Chrome, gdzie Stadia obecna jest od samego początku.

Gry z PC na iPhone’ach i iPadach dostępne dzięki GeForce NOW!

Wersja beta, oprócz Chrome’a, trafia także na komputery Mac z procesorem M1, który pomimo swojej wysokiej wydajności nie zagwarantują teraz graczom dostępu do największych tytułów z powodu braku kompatybilności. Rozwiązaniem jest chmura, która jest najbardziej uniwersalna, bo tak naprawdę w pewnym momencie zupełnie nieistotne będzie na czym gramy.

Jak zagrać w GeForce NOW w przeglądarce?

By zagrać na GeForce NOW w przeglądarce należy odwiedzić adres https://play.geforcenow.com. Do przygotowania usługi użyto frameworku WebRTC i NVIDIA podkreśla, że nie gwarantuje działania GeForce NOW w innych przeglądarkach (na Edge dla Windows 10 zwracany jest komunikat o braku kompatybilności). Jednocześnie NVIDIA wprowadziła kilka usprawnień, na przykład tworzenie skrótów na pulpicie do ulubionych gier czy udostępnianie adresu innym graczom do danej gry.

To jednak zupełnie co innego, aniżeli State Share na Stadii, który pozwala kontynuować rozgrywkę w danej grze od dokładnego momentu, z dokładnie tym samym ekwipunkiem czy poziomem życia. GeForce NOW odnotowało największe oblężenie usługi w okolicy Cyberupunka 2077, gdy platforma gwarantowała rozgrywkę z RayTracingiem. W odróżnieniu od Stadii niedostępny jest jednak jeszcze stream w 4K, a jedynie 1080p.

