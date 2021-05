Netflix zapowiada „Geeked Week”. Podczas wydarzenia poznamy informacje o Wiedźminie i innych nowościach!

Netflixowe produkcje raz wypadają lepiej, raz gorzej. O ile na początku każdy Netflix Original był czymś co najmniej dobrym — tym razem sprawa nie jest wcale taka oczywista, bo w natłoku oridżinalsów trzeba się czasem nieźle natrudzić, by znaleźć coś godnego uwagi. Ale faktem jest, że w swoim portfolio firma ma wiele mocnych marek, które pobudzają wyobraźnię i… są jednymi z najbardziej wyczekiwanych na rynku. I to właśnie nimi gigant streamingowy reklamuje nadchodzące wydarzenie: Geeked Week, które wystartuje już za kilkanaście dni!

Geeked Week of Netflix – pięciodniowa, wirtualna, impreza na której dowiemy się więcej o nadchodzących seriach

Katalog Netflixa to już nie tylko House of Cards. To stale rosnąca baza treści tworzonych z myślą o geekach — od adaptacji Wiedźmina, przez seriale superbohaterskie, na całym katalogu anime kończąc (zobacz: Najlepsze anime dostępne na Netflixie. Japońskie animacje, które warto poznać!). Coraz szerzej odbijają się one echem wśród miłośników szeroko pojętej współczesnej popkultury, a nie brakuje w zapowiedziach tytułów które wyczekiwane są od lat. Daleko szukać nie trzeba — wśród nich niewątpliwie aktorska adaptacja serii Cowboy Bebop, no i oczywiście drugi sezon Wiedźmina, który wypatrywany jest… właściwie od weekendu premierowego serii!

Geeked Week ma być wirtualną imprezą przywodzącą na myśl wszelkiej konwenty i expo — miejsca, na których można spotkać aktorów, dowiedzieć się co nieco na temat przyszłości serii, zobaczyć nowe trailery i wypatrywać zapowiedzi nowych produkcji. Tego też można oczekiwać od Geeked Week — organizatorzy w zapowiedzi piszą wprost, że można spodziewać się zalewu trailerów, newsów oraz występów ulubionych aktorów. Wszystko to można będzie prześledzić na oficjalnej stronie wydarzenia dostępnej pod adresem http://geekedweek.com, jak i w rozmaitych kanałach społecznościowych poświęconych wydarzeniu. Warto więc dodać do obserwowanych zarówno Twittera, Instagram, Twitcha oraz Facebooka — bo na tę chwilę nie wiemy jeszcze czy treści będą się dublować, czy każda z platform będzie mogła liczyć na swoją własną porcję informacji. Geeked Week zaplanowane zostało w dniach 7-11 czerwca 2021, startuje już za niespełna dwa tygodnie!

Bardzo fajna inicjatywa – mam nadzieję, że Netflix rozegra ją po mistrzowsku

Organizacja wydarzeń na żywo, choć logistycznie znacznie trudniejsze, ma atut społeczności na miejscu i interakcji, której w internecie powtórzyć się nie da — albo co najmniej jest to bardzo trudne. Na tym polega wielkość imprez takich jak targi E3 czy Comicon — cała społeczność jest na miejscu, ekscytuje się, na bieżąco wymienia informacjami i żywo dyskutuje na temat wszystkiego co się dzieje. Czy Netflix przygotuje tak wiele nowości, że uda się podtrzymać ożywioną dyskusję w czasie trwania Geeked Week, czyli w dniach 7-11 czerwca? Czas pokaże – trzymam mocno kciuki, bo czegoś takiego od nich jeszcze nie widzieliśmy!