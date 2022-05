Gorące lato z LEGO Star Wars. Nowe zestawy, animacja i inne zapowiedzi

LEGO prezentuje szereg nowych zestawów ze świata Gwiezdne Wojny. Co w najbliższym czasie będą mogli kupić fani klocków i rycerzy Jedi? Lato będzie gorące.

Star Wars Celebration powoli dobiega końca. Coroczne święto fanów przyniosło nam sporo zaskoczeń i zapowiedzi. Trailer "Andor" (spinoff "Rogue One"), premiera "Obi-Wan Kenobi", zapowiedź nowego serialu "Skeleton Crew", data premiery trzeciego sezonu "Mandalorian" (luty 2023 r.) oraz nowe tytuły od Lucasfilm - powrót "Willow" i nowy "Indiana Jones". Celebration przynosi także pierwsze informacja na temat nowej gry studia Respawn Entertainment - Star Wars Jedi: Ocalały. Na imprezie nie mogło zabraknąć marki, która z Gwiezdnymi Wojnami związana jest od lat. Chodzi oczywiście o LEGO, w tym nowe zestawy, które w najbliższym czasie trafią do sklepów.

LEGO BD-1

Zapowiedzi Star Wars Jedi: Ocalały towarzyszy prezentacja nowego zestawu BD-1. To droid towarzyszący głównemu bohaterowi w podróży przez tajemnicze światy. Zbudowany z klocków model ma ruchome stawy i głowę przechylaną w przód, tył i na boki, a także schowek na stymy (przedmioty leczące). W zestawie znajdziecie także tabliczkę informacyjną i minifigurkę BD-1, którą można przyczepić obok modelu. Model droida BD-1 ma 31 cm wysokości, składa się z 1062 elementów, kosztuje 479,99 zł. W sprzedaży jest dostępny już teraz, a wysyłka planowana jest na 1 sierpnia 2022 r.

LEGO Zasadzka na Ferrix

Oprócz modelu BD-1, LEGO zapowiedziało szereg zestawów Star Wars, które w sprzedaży pojawią się w najbliższym czasie. To m.in. Myśliwiec Jedi Obi-Wana Kenobiego z filmu "Gwiezdne Wojny: Atak klonów", pierwszy zestaw z nowego serialu Disney+ "Obi-Wan Kenobi" - Transporter Inkwizytorów Scythe oraz z "Andor" - Zasadzka na Ferrix, w którym znajdziecie mobilną kapsułę, ścigacz i minifigurki kilku postaci: Cassian Andor, Luthen Rael i Syril Karn. Zestawy są już dostępne w przedsprzedaży, a wysyłka nastąpi 1 sierpnia.

LEGO Gwiezdje Wojny: Wakacje - animacja na Disney+

5 sierpnia na platformie Disney+ zadebiutuje LEGO Star Wars: Summer Vacation - animacja utrzymana w klasycznym, humorystycznym nastroju, gdzie bohaterowie, tuż po zakończeniu wydarzeń przedstawionych w Epizodzie IX (Skywalker. Odrodzenie) wybierają się na zasłużony wypoczynek. Choć na temat Summer Vacation nie wiemy zbyt wiele, można podejrzewać, że najmłodsi widzowie (i ci trochę starsi) będą mieli szansę oderwać się na chwilę i poznać Odległą Galaktykę z nieco innej perspektywy. Pamiętajcie, że Disney+ zadebiutuje w Polsce 14 czerwca. Do tego czasu możecie skorzystać ze specjalnej promocji. Wykupując subskrypcję na rok zapłacicie 229,90 zł. W bezpośrednim porównaniu z comiesięczną opłatą przez cały rok wychodzi znacznie taniej - 1/3 ceny. Jeśli wiecie, że będzie korzystać z tego VOD warto rozważyć zakup.

45. rocznica Nowej Nadziei. LEGO świętuje pierwszy film z serii Gwiezdne Wojny

Ale to jeszcze nie koniec atrakcji związanych z LEGO i Gwiezdnymi Wojnami. W tym roku przypada 45. rocznica premiery Epizodu IV: Nowa Nadzieja. Filmu przełomowego, który na ekrany trafił w 1977 r. i zapoczątkował jedną z najpopularniejszych na świecie serii. Dziś, Gwiezdne Wojny, to nie tylko filmy. To także seriale, animacje, atrakcje turystyczne, zabawki, gry i masa pobocznych projektów, które od przeszło czterech dekad bawią kolejne pokolenia. Z okazji tej rocznicy LEGO przygotowało krótki film świętujący Nową Nadzieję. A w nim, najważniejsi dziś bohaterowie, wybierają się na pokaz specjalny Epizodu IV. Pełną typowego dla LEGO humoru animację zobaczycie poniżej: