Czy mamy na sali kogoś, kto nie lubi klocków Lego? Żartuje, wszyscy kochają Lego. Wyobraźcie sobie więc wirtualną rzeczywistość, którą od podstaw zbudujecie z duńskich klocków. Brzmi jak sensowne wykorzystanie Metaverse. Taki świat może już niedługo stać się faktem. Epic Games nawiązało bowiem współpracę z Lego w celu stworzenia rodzinnej wersji Metaverse, przyjaznej przede wszystkim dzieciom.

Metaverse do samodzielnego zbudowania

Dokładny obraz tego czym będzie Metaverse nie jest chyba nawet znany samym twórcom tej technologii. Raz za razem słyszymy o kolejnych pomysłach developerów na zaimplementowanie różnorakich rozwiązań do rozszerzonej rzeczywistości. Projekt zrobił wielkie boom tuż po zapowiedzi przez Marka Zuckerberga jednak od tego czasu balonik oczekiwań, zamiast się napełniać, wypuszcza powietrze ciurkiem.

Źródło: Depositphotos

Sytuacje może zmienić wspólna inicjatywa Lego i Epic Games. Firmy zapowiedziały wieloletnią współpracę w celu stworzenia Metaversu przyjaznego najmłodszym, która będzie owocem doświadczenia partnerów na rynku growym i zabawkowym. Szczegóły projektu są póki co objęte tajemnicą, jednak wszystko wskazuje na to, że pomysłodawcą jest grupa Lego. Można zatem spekulować, że świat będzie przypominał gigantyczny klockowy plac zabaw, w którym świetnie bawić będą się nie tylko dzieci, ale również i dorośli (a może głównie dorośli). Firmy zapowiedziały, że niezależnie od tego jaką formę ostatecznie przybierze wirtualny świat, będzie to miejsce nastawione na zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery dla najmłodszych odbiorców. Jeśli dodamy do tego umiejętności Epic Games w przyciąganiu dziecięcej uwagi (której po sukcesie Fortnite nie można im odmówić) to może okazać się, że szykuje się nam prawdziwy metaversowy game changer.

