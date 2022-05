Disney+ w Polsce taniej o 1/3. Oferta jest ograniczona czasowo

Disney+ pojawi się w Polsce 14 czerwca, więc od premiery dzieli nas zaledwie kilka tygodni. Wiemy, że już od początku będziemy mogli oglądać sporo znanych i wyczekiwanych tytułów, a wraz z potwierdzeniem daty debiutu poznaliśmy ceny. Miesięczny dostęp do Disney+ będzie kosztować w Polsce 28,99 zł, natomiast za rok z góry zapłacimy 289,90 zł, co oznacza, że w cenie 10 miesięcy otrzymujemy dostęp na 12. Dziś Disney Polska ogłosiło specjalną promocję, która rozpoczyna się dziś o północy i potrwa do 14 czerwca.

Promocja na Disney+ w Polce - oferta powitalna.

Roczny dostęp tańszy o 1/3 w porównaniu do comiesięcznej subskrypcji

Tylko w tym okresie będziecie mogli skorzystać ze specjalnej zniżki, dzięki której dostęp na rok wykupicie w cenie 8 miesięcy. Wykupując subskrypcję pomiędzy północą z 10 na 11 maja a 14 czerwca zapłacicie 229,90 zł. W bezpośrednim porównaniu z comiesięczną opłatą przez cały rok (wtedy 12*28,99=347,88) kupując dostęp w specjalnej promocji można wydać o 1/3 mniej, ale jest to oczywiście roczne zobowiązanie z opłatą z góry. Nie każdy jest gotowy na taką decyzję, tym bardziej, że nie jesteśmy pewni, które z tytułów dostępnych w innych regionach będą oferowane w Polsce, ale Disney+ przewidziało i takie okoliczności.

Jak skorzystać z promocji na Disney Plus w Polsce?

By skorzystać z promocji już dziś, należy udać się na stronę disneyplus.com i przed północą 13 czerwca zarejestrować się na promocję. Co najważniejsze, później mamy czas do 26 czerwca by z tej oferty skorzystać i ją wykupić. "W dniu startu (14 czerwca 2022 r.), osoby, które się zarejestrowały, otrzymają link do oferty specjalnej" - informuje Disney. Mamy więc dwa tygodnie na przejrzenie katalogu, zapoznanie się z ofertą i sprawdzenie aplikacji na różnych urządzeniach.

Przypomnijmy, że HBO Max oferowało przez pierwszy miesiąc możliwość wykupienia subskrypcji z promocją -33% na zawsze (obecnie 19,99 zł zamiast 29,99 zł), zaś Prime Video kosztuje 49 zł rocznie w ramach Amazon Prime. Rywalizacja na polu VOD pod względem cenowym nabiera rumieńców, więc czekamy na ruch Netfliksa.