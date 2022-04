Niech moc będzie z LEGO. Dzień Gwiezdnych Wojen już wkrótce!

Obchodzony 4 maja Dzień Star Wars to coroczne święto upamiętniające uniwersum Gwiezdnych Wojen. A dlaczego ta data? Powiedzenie "May the Fourth be with you" (nawiązujące do oryginalnego "May the Force be with you") stało się bardzo popularne wśród fanów. To gra słowna wskazująca konkretnie datę 4 maja. To dla fanów czas szczególny. Disney, Lucas Films i inne firmy powiązane z uniwersum prezentują swoje nowe produkty, zapowiadają kolejne filmy, seriale. Maj to w tym roku miesiąc wyjątkowy - fani uniwersum stworzonego przez George'a Lucasa otrzymają nowy serial "Obi-Wan Kenobi", który zadebiutuje 27 maja z dwoma odcinkami. Limitowana seria dostępna jest na Disney+. Polscy fani będą musieli uzbroić się w nieco więcej cierpliwości. Platforma nad Wisłą zadebiutuje dopiero latem - konkretnie 14 czerwca 2022 roku w cenie 28,99 zł miesięcznie lub 289,90 zł rocznie.

Nie da się ukryć, że dla LEGO, saga Skywalkerów i przygodowy innych bohaterów są bardzo ważne. Jak podkreśla firma "wszyscy jesteśmy wielkimi fanami tej serii, dlatego poświęcamy jej całe wydarzenie i wprowadzamy nowe zestawy LEGO Star Wars wraz z promocjami i ofertami specjalnymi".

Dzień Star Wars w LEGO. Moc promocji i premiera nowego zestawu

Najważniejszym wydarzeniem Dnia Star Wars w LEGO jest premiera nowego zestawu. To składający się z 1890 elementów Śmigacz X-34 Luke’a Skywalkera znany z pierwszego filmu "Gwiezdne Wojny Epizod IV: Nowa Nadzieja". Dołącza on do kolekcji Ultimate Collector Series, w której dostępne są m.in. Sokół Millennium i Gwiezdny Niszczyciel Imperium. Nowy pojazd z Gwiezdnych Wojen do zbudowania z klocków ma ok. 10 cm wysokości, 49 cm długości i 30 cm szerokości. Nie brakuje w nim znajomych elementów z filmu. Od owiewki kokpitu po silnik turbinowy z brakującą osłoną i odsłoniętymi wewnętrznymi detalami. W zestawie, oprócz samego pojazdu znajdziecie figurkę Luke'a Skywalkera z mieczem świetlnym i elektrolornetką. Towarzyszy mu android C-3PO. Nie brakuje też plakietki z danymi technicznymi śmigacza X-34. Zestaw wyceniony został na 949,99 zł a jego premiera odbędzie się 4 maja. Wcześniejszy dostęp do zestawu Śmigacz Luke’a Skywalkera w ramach programu VIP startuje od 1 maja.

To nie koniec niespodzianek, jakie LEGO przygotowało z okazji Dnia Star Wars. Członkowie darmowego programu VIP, do którego dołączyć może każdy, oprócz wcześniejszego dostępu do ofert, mogą skorzystać ze specjalnej promocji. Wydając w dniach od 1 do 8 maja minimum 350 zł na zestawy LEGO Star Wars otrzymają brelok do kluczy inspirowany serialem Disney+ Mandalorian. W tym samym okresie otrzymają oni dwa razy więcej punktów VIP za zakupy gwiezdno-wojennych zestawów. Dodatkowo, każdy kto na promocyjne produkty wyda minimum 185 zł dostanie zestaw "AT-ST". Wydając przynajmniej 750 zł, do zdobycia jest zestaw "Kuchnia rodziny Larsów" w prezencie.

Szczegóły akcji Dni LEGO Star Wars znajdziecie na oficjalnych stronach LEGO.