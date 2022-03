Disney+ w Polsce już w czerwcu. Znamy dokładną datę!

To koniec oczekiwania! Disney zapowiedziało debiut swojej usługi VOD w Polsce. Wiemy, kiedy dokładnie Disney+ zawita do Polski i ile będzie kosztować.

Disney+ zmierza do Polski już od kilku lat. Było jasne, że na pewnym etapie dotrze także do naszego kraju, ale debiut we wschodniej części Europy był dość odległy i odkładany. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Disney+ pojawi się w Polsce, ale podawany był tylko ogólny termin, jako lato 2022. Dziś wiemy, kiedy dokładnie Disney+ zostanie uruchomione w Polsce.

Data premiery Disney+ w Polsce. Znamy ceny

Disney+ w Polsce pojawi się 14 czerwca 2022 roku. Tego dnia polscy widzowie będą mogli założyć konto i rozpocząć subskrypcję. Cena abonamentu wyniesie 28,99 zł miesięcznie lub 289,90 zł rocznie. Są to więc ceny zbliżone do tego, co prognozowaliśmy wcześniej na podstawie przeliczników z innych walut. Widać też, jak zażarcie usługi VOD konkurują ze sobą na polu zobowiązań rocznych - HBO Max, które niedawno weszło do Polski, wykonało dokładnie ten sam krok.

W ramach abonamentu będziemy mogli oglądać Disney+ do czterech ekranów jednocześnie, a platforma oferuje maksymalnie rozdzielczość 4K i wsparcie dla Dolby Vision i Dolby Atmos. Nie brakuje tytułów IMAX Enhanced, które zamiast formatu kinowego z czarnymi paskami u góry i dołu ekranu, wypełniają ekran obrazem (ujęcia nakręcone z myślą o wyższych ekranach kin IMAX).

Oferta Disney+ w Polsce

Oczywiście wszyscy trzymamy kciuki za to, by oferta Disney+ w Polsce była równie obszerna, co w innych krajach (np. Holandii czy USA). Trzonem katalogu są treści, które należą do takich marek jak Star Wars, Marvel, Disney, Pixar, National Geographic oraz 20th Century Studios, FX i Searchlight, które trafiają do sekcji Star (materiały dla starszych widzów).

Potwierdzone zostało, że w momencie wejścia do Polski, Disney+ będzie oferować od pierwszego dnia takie seriale, jak "The Book of Boba Fett" i "The Mandalorian", a także "Moon Knight". To oznacza, że wszystkie inne nowości, które debiutowały na Disney+ jako treści oryginalne, również będą dostępne od razu. Fani Marvela otrzymają więc nie lada listę tytułów do nadrobienia, jeśli jeszcze ich nie widzieli.

Wśród wymienianych tytułów są też "Chirurdzy", "The Simpsons" i seria dokumentalna "The World According To Jeff Goldblum". To rodzi nadzieje na to, że faktycznie dotrze do nas obszerna i zróżnicowana oferta, w której nie brakuje seriali, które na serwisach VOD w Polsce nie były w ogóle dostępne. Nie mamy potwierdzenia na dzień dzisiejszy, ale najwyraźniej zmierzają też do nas "LOST - Zagubieni", "Gotowe na wszystko", "Scandal", "Empire", "Revenge", "Atlanta", "Z Archiwum X", "Dopesick", "The Killing" i wiele innych. Jak będzie wyglądać sytuacja z tytułami, które dziś obecne są na innych VOD (np. "The Walking Dead")? Na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze zaczekać.