Trailer Andor pokazany. Disney przygotowuje spinoff do spinoffu

W erze, gdzie to firmy streamingowe w dużej mierze decydują o tym, jaki seriale oglądamy i do tego - mają wykupione prawa do wielu znanych marek, nie ma się co dziwić, że chcą z nich wycisnąć jak najwięcej. Dlatego w tym momencie na scenie serialowej i filmowej królują prequele, sequele i spinoffy znanych historii, z czego chyba najwięcej z nich posiada obecnie marka Star Wars, gdzie eksplorowany jest każdy zakątek fabuły i postać. Nie oznacza to oczywiście, że powstają przy tym złe rzeczy. Seriale takie jak Mandalorian czy filmy pokroju Rogue One. Teraz jednak Disney idzie o krok dalej i wspomniany spinoff dostaje... własny spinoff.

Tak wygląda trailer do Andor - nowego serialu na Disney+

Cassian Jeron Andor to postać stworzona na potrzeby filmu Rogue One i od tamtego czasu zaczął pojawiać się w różnych mediach, jak komiksy czy gry wideo. Serial Andor jest prequelem do filmu (akcja dzieje się 5 lat przed Rogue One) i ma skupiać się, oczywiście, na losach szpiega rebeliantów. Serial ma uderzać w klimat właśnie thrillera szpiegowskiego.

Patrząc po komentarzach oraz ocenie filmu na portalu YouTube, fani są bardzo mocno podekscytowani takim podejściem do uniwersum i mocno czekają na to, by kolejna produkcja odsłoniła więcej informacji o tym, kim jest Cassian i jak wygląda jego historia. Jednocześnie, sam trailer nie pokazuje za dużo, więc to, jak będzie przebiegała historia Andora, dowiemy się dopiero w momencie premiery. Ta ma nastąpić 31 sierpnia 2022 roku.