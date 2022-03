Ostatnio o LEGO Gwiezdne Wojny pisaliśmy w kontekście nowych hełmów, które wkrótce pojawią się w sprzedaży. Luke Skywalker, Mandalorianin i mroczny szturmowiec dołączyli do kolekcji już dostępnych nakryć głowy zwiadowcy szturmowców, Boby Fetta oraz Dartha Vadera. I choć repliki te wyglądają bardzo dobrze, nie są one dla wszystkich - głównie ze względu na swoje gabaryty i charakterystykę. Daleko im od zestawów pozwalających na zabawę lub w jakikolwiek sposób modyfikować. Choć z pewnością znaleźli się tacy, którzy z tych hełmów zrobili coś zupełnie innego.

Teraz LEGO przedstawia ofertę dla chcących mieć u siebie część wydarzeń przedstawionych w Gwiezdnych Wojnach. A będzie to możliwe dzięki trzem nowym zestawom, które w sprzedaży pojawią się w przyszłym miesiącu. A będą to diorami przedstawiające Zgniatarkę odpadów na Gwieździe Śmierci, Szturm na Gwiazdę Śmierci oraz Szkolenie Jedi na Dagobah.

Zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci

Zestaw Diorama: Zgniatarka odpadów na Gwieździe Śmierci (75339) składa się z 802 elementów i oprócz ruchomych ścian zgniatarki, głowy dianogi, panelu sterowniczy i góry śmieci do zgniecenia, znajdziecie 5 minifigurek. To Luke Skywalker i Han Solo w strojach szturmowców, księżniczka Leia oraz Chewbacca. Nie brakuje też C-3PO i R2D2, którzy ratują z opresji bohaterów. Diorama ma ok. 10 cm wysokości, 22 cm szerokości i 15 cm głębokości i zdobiona jest plakietką z cytatem z Hana Solo: "One thing’s for sure. We’re all gonna be a lot thinner" (Jedno jest pewne. Wszyscy będziemy o wiele szczuplejsi). Zestaw dostępny będzie w sprzedaży od 26 kwietnia w cenie 429,99 zł.

Szturm na Gwiazdę Śmierci

Zestawi Diorama: Szturm na Gwiazdę Śmierci (75329) składa się z 665 elementów i przedstawia atak myśliwców X-wing na Gwiazdę Śmierci oraz pościg za Lukiem Skywalkerem. To szczegółowo oddana powierzchnia Gwiazdy Śmierci oraz wykonane z klocków modele myśliwca TIE Advanced Dartha Vadera i dwóch myśliwców TIE w pogoni z X-wingiem Luke’a Skywalkera. Diorama ma ok. 10 cm wysokości, 22 cm szerokości i 15 cm głębokości i zdobiona jest plakietą z cytatu z Dartha Vadera: "The Force is strong with this one" (Moc jest w nim silna). Zestaw dostępny będzie w sprzedaży od 26 kwietnia w cenie 279,99 zł.

Szkolenie Jedi na Dagobah

Zestaw Dioramia: Szkolenie Jedi na Dagobah (75330) to 1000 elementów składających się na pustelnię Mistrza Yody na bagnach planety Dagobah i skrzydło zatopionego X-winga Luke'a Skywalkera. Nie brakuje tu minifigurek Yody i Luke'a oraz droida R2-D (Luke oraz R2D2 posiadać mają niedostępne wcześniej dekoracje). Zestaw ma ok. 16 cm wysokości, 29 cm szerokości i 17 cm głębokości i jest największa z całej trójki. Podobnie jak w pozostałych dioramach, ta jest zdobiona plakietką z cytatem z Yody: "Do. Or do not. There is no try" (Rób albo nie rób, nie ma próbowania). Zestaw dostępny będzie w sprzedaży od 26 kwietnia w cenie 379,99 zł.