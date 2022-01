Za wszystkie gry odpowiedzialne będzie studio Respawn Entertainment, które zasłynęło między innymi z Apex Legends, serii Titanfall czy wydanego w 2019 roku Star Wars Jedi: Fallen Order. Ekipę, na której czele stoi Vince Zampella, spokojnie można nazwać zatem gwarantem jakości.

Pierwszą z nadchodzących trzech produkcji jest kontynuacja Star Wars Jedi: Fallen Order. Przygodowa gra akcji z widokiem z trzeciej osoby, w której wcielamy się w młodego Jedi o imieniu Cel, uciekającego przed żołnierzami Imperium. Akcja rozgrywała się między trzecim a czwartym epizodem filmowej sagi Lucasfilm Ltd., co przypadło do gustu wielu fanom serii Gwiezdnych Wojen. Tytuł został niesamowicie ciepło przyjęty. Kontynuacja była zatem wyłącznie kwestią czasu, jednak cieszy oficjalne potwierdzenie.

Drugą produkcją, nad którą pracuje Respawn Entertainment, jest strzelanka z widokiem z pierwszej osoby. Nie będzie to jednak kontynuacja Star Wars: Battlefront 2 - w oficjalnym komunikacie Electronic Arts możemy przeczytać, że trwają prace nad “zupełnie nową strzelanką”.

Trzecią grą, najmniej spodziewaną i zadającą najwięcej pytań z całego zestawienia, jest… strategia. Gra strategiczna z uniwersum Gwiezdnych Wojen powstanie przy współpracy z młodym studiem Bit Reactor, kierowanym przez weterana branży gier, Grega Foerstcha. Respawn wyprodukuje tę produkcję, kiedy Bit Reactor poprowadzi prace nad tytułem.

Warto przypomnieć, że EA wraz ze studiem Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) pracuje nad grą Star Wars: Eclipse, zapowiedzianą podczas The Game Awards 2021. Prawa Electronic Arts do marki Gwiezdnych Wojen kończą się już w przyszłym roku - nie staje im to jednak na przeszkodzie, żeby ogłaszać w sumie aż 4 produkcje z tego uniwersum.

Prace nad wszystkimi zapowiedzianymi dzisiaj grami już trwają. Na razie jednak nie mamy żadnych informacji, kiedy możemy spodziewać się produkcji. W każdym razie - nie ma wątpliwości, że jest na co czekać!