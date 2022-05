Sama konferencja ma co prawda na celu pomóc programistom w maksymalnym wykorzystaniu narzędzi i platform Google, lecz wydarzenie jest istotne również dla szerszej grupy odbiorców - to właśnie na I/O pojawiają się ogłoszenia dotyczące sprzętu i oprogramowania dla produktów, które mają zostać wydane w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.

Według wszystkich plotek, jutrzejsza konferencja Google’a może być pod wieloma względami przełomowa - nie oszukujmy się - głównie za sprawą Pixel Watcha. Ze względu na spore zainteresowanie Google I/O postanowiliśmy przygotować listę zapowiedzi, których możemy się jutro spodziewać.

Google I/O 2022 - gdzie i kiedy można obejrzeć konferencję?

Zacznijmy jednak od tego, gdzie i kiedy możemy obejrzeć konferencję. Ta odbędzie się 11 maja 2022 roku o godzinie 19:00 naszego czasu. Wszystkie informacje będą udostępnianie na tej stronie, a stream będzie na kanale YouTube. Po konferencji oczywiście zapraszamy na Antyweb.pl w celu przeczytania podsumowania wszystkich nowości!

Teraz skupmy się na tym, czego możemy oczekiwać po jutrzejszej konferencji.

Google wreszcie może pokazać Pixel Watch. Najwyższy czas!

Plotki o smartwatchu od Google’a są obecne już od dłuższego czasu - i wygląda na to, że wreszcie staną się faktem. W internecie pojawiały się już przecieki specyfikacji, projektu oraz zgłoszenie do amerykańskiego urzędu patentowego i znaków towarowych, gdzie potwierdzono nazwę Pixel Watch. Więcej informacji na temat tego zegarka możecie znaleźć w tekście Kamila Pieczonki.

Największą aferą i niejako potwierdzeniem Pixel Watcha było… pozostawienie smartwatcha w restauracji, o czym informował Piotr Kurek jakiś czas temu. Wszystko więc wskazuje na to, że Google pokaże jutro swój smartwatch - i może przyczynić się do zatrzymania dominacji Apple Watchów na rynku, również ze względu na inwestycje amerykańskiej firmy, chociażby mając na uwadze Fitbit.

Pixel 6A, czyli seria A zmieni nieco kierunek

Plotki sugerują również, że Pixel 6A ma całkowicie odmienić podejście serii A. Dotychczas otrzymywaliśmy aparat jakości flagowca kosztem mniej wydajnego procesora, lecz raporty sugerują, że Pixel 6A może podejść do tematu odwrotnie. Pixel 6A ma być wyposażony w ten sam procesor Tensor co Pixel 6, ale 12-megapikselowy obiektyw głównego aparatu zamiast 50-megapikselowego, który będzie w superflagowcu. Zdaje się, że jest to dokładnie to, czego oczekiwali użytkownicy.

Jest smartfon, jest smartwatch… muszą być również słuchawki

Niektóre plotki donoszą również, że podczas jutrzejszego Google I/O możemy spodziewać się zapowiedzi bezprzewodowych słuchawek Pixel Buds Pro. Nie ma niestety na ten moment żadnych poważniejszych szczegółów - jednak redukcję szumów powinniśmy brać za pewnego rodzaju pewnik. Byłaby to z pewnością ekscytująca zapowiedź i dość logiczny rozwój, po tym, jak Google przestało produkować Pixel Buds drugiej generacji.

Android 13 odkryje wszystkie karty. Ma pojawić się jednak jeszcze jeden system!

Po dwóch wczesnych wersjach Androida 13, w których pojawiło się kilka ciekawych nowości, o których możecie się dowiedzieć tutaj i pod tym linkiem. Jutro oczekuje się, że system nie będzie skrywał przed nami żadnych tajemnic.

Jak się jednak okazuje, mamy doczekać się również Androida 12L. System ten ma być w pełni poświęcony składakom oraz tabletom. Rynek składanych smartfonów dosyć powoli, ale jednak się rozwija - w związku z tym Google rzekomo planuje ogłosić swój własny system, poświęcony właśnie takim sprzętom.

Aktualizacje Android TV i GoogleTV

Aktualizacji mają doczekać się systemy Android TV i GoogleTV. Nowości co prawda nie są znane, jednak mówi się o wsparciu dla treningów fitness w domu, dużo bardziej inteligentnym sterowaniem domem oraz usługami wideokonferencyjnymi.

Ostatnia nowość to…

No właśnie, jaka? Jaką informację chcielibyście jeszcze usłyszeć podczas jutrzejszej konferencji? Czy coś, poza wymienionymi propozycjami, jest w stanie zwrócić Waszą szczególną uwagę? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!