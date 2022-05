Zapłacili, ale już nie zaktualizują. Google nakłada dodatkową sankcję na Rosjan

Kilka tygodni temu wspominaliśmy, że Rosjanie nie zrobią już zakupów w Sklepie Google Play. Problemem miała nie być sama niechęć ze strony giganta, a była to wypadkowa wycofywania się z tamtejszego rynku firm odpowiedzialnych za systemy płatności, z których korzystał internetowy gigant. Na stronie pomocy czytamy:

Ze względu na zakłócenie systemu płatności od 10 marca 2022 roku Google Play wstrzymuje działanie systemu rozliczeniowego u użytkowników w Rosji. Oznacza to, że użytkownicy nie mogą kupować aplikacji i gier, płacić za subskrypcje ani kupować jakichkolwiek produktów cyfrowych w aplikacjach za pomocą Google Play w Rosji. Bezpłatne aplikacje pozostaną dostępne w Sklepie Play. Sytuacja zmienia się bardzo szybko, dlatego zachęcamy do regularnego zaglądania na tę stronę. Poniżej odpowiadamy na kilka dodatkowych pytań, które mogą zostać zadane przez deweloperów. Podane tu informacje będziemy na bieżąco aktualizować.

Kilka tygodni później temat Rosji i największego sklepu z aplikacjami od google powraca w kontekście aktualizacji aplikacji. Nie od dziś wiadomo, że Rosjanie masowo korzystają z usług VPN i płaczą po odcięciu ich od największych serwisów społecznościowych. by nie pogarszać nastrojów, kraj dorobił się nawet własnych odpowiedników popularnych serwisów społecznościowych. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami jednak, darmowe aplikacje które nie wycofały się z tamtejszego rynku / nie zostały zablokowane przez lokalne władze, wciąż pozostają do ich dyspozycji. Teraz jednak okazuje się, że tylko w przypadku, jeśli są darmowe. Z płatnymi sprawa nie jest już taka oczywista — i nie chodzi wyłącznie o kwestię finalizacji płatności.

Źródło: Depositphotos

Od ubiegłego tygodnia, jak informuje Neowin, klienci sklepu Google Play korzystający z płatnych aplikacji nie mogą już liczyć nawet na ich pobranie ani aktualizację. Co ciekawe - problem wciąż nie będzie dotyczył produktów które są dystrybuowane za darmo. W ich przypadku wciąż będą one nie tylko dostępne do pobrania, ale także bez problemu można będzie je zaktualizować w sklepie Google Play. Na wspomnianej stronie pomocy pojawia się odpowiedź na pytanie - jak udostępniać treści wiedząc, że dotychczasowi klienci nie będą mogli sfinalizować płatności.

Dostępne są 2 opcje. Po pierwsze możesz przedłużyć okres prolongaty w Konsoli Play o maksymalnie 30 dni, co da dotychczasowym subskrybentom możliwość korzystania z treści po upłynięciu okresu rozliczeniowego. Po drugie możesz odroczyć konieczność odnowienia subskrypcji przez użytkowników maksymalnie do roku, korzystając z Google Play Developer API. W tym okresie użytkownicy będą mieli pełny dostęp do treści, ale nie będą od nich pobierane opłaty. Data odnowienia subskrypcji zostanie zmieniona na nową.

— co automatycznie wydaje się też być odpowiedzią na pytanie co z aktualizacjami zakupionych aplikacji. Choć przyznam, że to zagranie co najmniej dyskusyjne, bo przecież treści premium są już kupione, więc technicznie rzecz biorąc — żadne płatności nie będą już pobierane.

No cóż, w końcu mowa tu o Androidzie który ma co najmniej kilkadziesiąt alternatyw w kwestii wyboru sklepów przez użytkowników. A nadchodzi też narodowe repozytorium: NashStore.