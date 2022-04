Google wreszcie jest gotowe na premierę Pixel Watcha

Plotki o zegarku Google - Pixel Watch pojawiają się już od kilku lat, ale jak do tej pory gigant nie pokazał swojego produktu. Wszystko jednak wskazuje, że za niespełna miesiąc się to zmieni.

Pixel Watch na Google I/O

Tegoroczna konferencja Google I/O, która zaplanowana jest na 11 i 12 maja zapowiada się nad wyraz interesująco. Wygląda na to, że doczekamy się na niej nie tylko debiutu tańszego smartfona - Pixel 6a, ale również zegarka Pixel Watch, o którym plotki mówią od dobrych 3 lat. W tym czasie gigant z Mountain View poczynił spore inwestycje, kupując między innymi część Fossila zajmującą się urządzeniami wearable oraz całego Fitbita za ponad 2 mld USD. W zeszłym roku Google nawiązał też bardzo istotną współpracę z Samsungiem, który zegarki Galaxy Watch 4 przeniósł na platformę Wear OS. Wygląda na to, że obecnie wszystkie klocki są już na miejscu i Google wreszcie może wprowadzić na rynek swój produkt, który powinien wyznaczać nowe standardy.

Atmosferę podgrzał wczoraj Evan Blass, który twierdzi, że zegarek (kodowa nazwa Pixel Rohan) z Wear OS 3.1 pojawi się już wkrótce, co zgadzałoby się z terminem konferencji Google I/O. Rendery smartwatcha od Google krążą zresztą po sieci już od dłuższego czasu i chyba większym zaskoczeniem by było jakby Pixel Watch nie pojawił się wkrótce w sklepach. Osobnym jest jednak pytanie czy gigant będzie w stanie sprostać oczekiwaniom. Z pewnością dzięki współpracy z Fitbitem będzie to łatwiejsze, ale trzeba pamiętać, że zegarek Google będzie przede wszystkim porównywany z Apple Watchem, który ma za sobą już kilka generacji powolnej ewolucji.

Spełnić wszystkie wymagania użytkowników z pewnością nie będzie łatwo. O ile pod względem sportowym nie powinno być z tym problemów, bo obecnie jest to swego rodzaju standard, o tyle ciekawie zapowiada się kwestia monitorowania zdrowia. Fitbit w ostatnim czasie uzyskał od amerykańskiej agencji FDA pozwolenie na korzystanie z funkcji monitorowania pracy serca, która może ostrzec użytkownika np. przed nadchodzącym wylewem. Dostępna jest też funkcja EKG pozwalająca sprawdzić pracę serca przy pomocy zegarka. Wszyscy oczekują, że podobna funkcjonalność będzie dostępna również w Pixel Watch, a może nawet coś więcej.

Ciekawe jest również pytanie, jak Pixel Watch będzie współpracował z innymi urządzeniami niż smartfony Pixel. Google lubi do swoich smartfonów dodawać funkcje, które nie są standardowo dostępne na innych smartfonach z Androidem. Podobnie może być również w przypadku zegarka. Przy mocnej konkurencji ze strony Samsunga, którego seria Galaxy Watch 4 zbiera raczej dobre oceny, jakiś wyróżnik będzie konieczny jeśli Google faktycznie chce namówić użytkowników na swój ekosystem. Nie ulega zatem wątpliwości, że będzie to jednak z ciekawszych premier w tym roku, która może wreszcie odczaruje nieco rynek wearable, na którym póki co królują tanie opaski pokroju Xiaomi Mi Band.