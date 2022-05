Mapy Google pozwolą na szybsze i wygodniejsze wytyczanie tras

Gdy pierwszy raz ujrzałem planowane zmiany w aplikacji Map, wydawało mi się, że gdzieś już je widziałem. I rzeczywiście. Okazało się, że udostępnione teraz grafiki prezentują odświeżony, bardziej uporządkowany i lepiej czytelny interfejs, który pojawił się po raz pierwszy w lutym 2021 roku. Dotyczy to wersji na Androida i pływającego paska, gdzie wprowadzamy punkt wyjazdu i punkt docelowy naszej podróży. Oczywiście dzięki temu nie zyskujemy zbyt wiele więcej informacji, bo odkryte partie map do niczego nam się nie przydadzą, ale zasłonięta górna część ekranu nie była wcale bardziej przydatna, a już na pewno nie wyglądała lepiej.

Wybór rodzaju transportu, za pomocą którego będziemy się przemieszczać, jest aktualnie możliwy przy użyciu przycisków-zakładek w górnej części okna. Ikony prezentują m. in. auto, komunikację miejską, rower czy spacer. W ten sposób możemy podejrzeć, która z metod będzie nam najbardziej odpowiadać, ile czasu zajmie taka podróż oraz jaki dystans będziemy mieli do pokonania. Przełączanie się pomiędzy tymi trybami może nie sprawia większego problemu, ale skoro istnieje szansa na usprawnienie i polepszenie doświadczeń użytkownika, to Google najwyraźniej planuje to zrobić.

Nowy widok wyboru rodzaju transportu w Mapach Google

Nowy układ przenosi różne metody transportu na dół ekranu, gdzie możemy od razu sprawdzić szczegóły każdego ze sposobów podróżowania. Po wysunięciu pełnej listy poznamy wszystkie rodzaje oraz detale, ale co najważniejsze w prawym górnym rogu znalazł się przycisk "Opcje". To tutaj będziemy mogli dostosować nasze potrzeby i oczekiwania wobec podróży (np. unikanie autostrad, odcinków płatnych czy promów), ale przede wszystkim dostosujemy, które ze sposobów przemieszczania się będą wyświetlane w pierwszej kolejności. Zrobimy to zaznaczając je gwiazdkami, a później będą one dostępne ponad resztą propozycji.

Jest to nowość w pewnym stopniu zapożyczona z Asystenta Google, który pozwala wskazać preferowane metody wytyczania trasy, dzięki czemu po podaniu komendy głosowej od razu otrzymujemy najbardziej potrzebne nam informacje. Nie wiemy jednak, czy te ustawienia są lub będą synchronizowane z ustawieniami w Mapach, czy pozostaną niezależne. Wydaje się jednak dość logiczne, że powinny, ponieważ zazwyczaj korzystamy z tych samych sposobów przemieszczania się i dobrze byłoby móc wygodnie ustawić je na stałe, niezależnie od tego, w jaki sposób wywołujemy mapy i nawigację.

Czy i kiedy Google udostępni aktualizację?

Po tak świetnych nowinach muszę Was delikatnie zasmucić. Nie wiemy, czy i kiedy Google wprowadzi opisany wyżej odświeżony interfejs. Jego początki, jak wspominałem, sięgają nawet lutego 2021 roku, co pokazuje, że Google nie spieszy się z wdrożeniem tej nowości. Niektórzy użytkownicy Map Google beta 11.28 uzyskali nowy wygląd wyboru rodzaju transportu, ale nie dzieje się to od razu, nawet jeżeli dołączycie do grona testerów. Na tę chwilę mówimy też o nowym wyglądzie w kontekście aplikacji na Androida, ale biorąc pod uwagę dotychczasowe praktyki Google, ewentualna aktualizacja powinna dotknąć w tym samym czasie obydwie platformy: Androida i iOS-a.

Grafika główna: Depositphotos, źródło: BGR, Twitter/Greenshades9