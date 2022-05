Telekomy oczekują od Google, Netflixa i spółki, że pomogą im sfinansować rozwój infrastruktury

Dobre dwie dekady temu usługi telekomunikacyjne dopiero raczkowały, a możliwości internetu i usług świadczonych za jego pośrednictwem jakie znamy dziś, wówczas jeszcze nikomu się nie śniły.

Dopiero gdy pojawiło się Google, Facebook czy Netflix z treściami wideo online, no i przede wszystkim smartfony, diametralnie zmienił się obraz rynku telekomunikacyjnego na całym świecie. Wzrost zużycia transferu danych w kablu i „w powietrzu” rósł w niewyobrażalnym tempie rok do roku. Spójrzmy tylko na kolejno wprowadzane nowe technologie 2G, 3G, 4G teraz 5G, a mówi się już o 6G, które to musiały nadążyć za tym zużyciem, poprzez powiększenie pojemności sieci.

To oczywiście w dużym skrócie, wiele innych firm i usług internetowych powstało w tym czasie, jednak rozwój infrastruktury w głównej mierze spoczywał cały ten czas na operatorach telekomunikacyjnych, a korzyści z dostępu do sieci czerpali wszyscy. Oczywiście mowa tu nie tylko o infrastrukturze kablowej, ale i masztach telefonii komórkowej no i częstotliwościach, na które rozpisywane były z każda nową technologią aukcje i w rezultacie wymagały wielomilionowych nakładów finansowych operatorów, by je zdobyć.

W końcu operatorzy mówią dość - chcą partycypowania gigantów technologicznych w kosztach rozbudowy infrastruktury. We wspomnianym wpisie z grudnia nie padały żadne nazwy firm, mogliśmy się tylko domyślać o kogo chodzi. Wiadomym było na pewno, iż operatorzy w samej tylko Europie w ubiegłym roku zainwestowali w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej aż 52 miliardy euro, a przez ostatnią dekadę ponad 0,5 biliarda euro.

Teraz organizacja ETNO, w której zrzeszeni są między innymi Deutsche Telekom (w Polsce T-Mobile Polska), Vodafone, Orange (w Polsce Orange Polska) czy Telefonica, wspierając się raportem firmy Axon, zwróciła się do Unii Europejskiej o wsparcie w tym zakresie.

Co ciekawe, apel ten spotkał się z już pozytywnym odzewem ze strony szefowej europejskiego rynku cyfrowego - Margrethe Vestager, która stwierdziła na niedawnej konferencji prasowej, iż duże firmy technologiczne przyczyniają się do generowania dużego ruchu w sieciach telekomunikacyjnych, która to umożliwia im prowadzenie działalności i świadczenie usług, ale w żaden sposób nie przyczyniają się do inwestycji i rozwoju tych sieci (źródło: Reuters).

Tak więc o jakich firma mowa? To już można wyczytać ze wspomnianego raportu Axon, według którego tylko sześć firm: Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Alphabet (wyszukiwarka Google, YouTube), Apple (iTunes, iCloud, AppStore), Amazon (AWS, Amazon Prime), Microsoft (MS Office, Xbox) i Netflix, odpowiadało w 2021 roku za 56% całego globalnego transferu danych w sieciach stacjonarnych i mobilnych:

Największy ruch generują tu oczywiście treści wideo i serwisy społecznościowe ze swoimi komunikatorami:

Według szacunków Frontier Economics ruch generowany przez platformy internetowe pochłania koszty utrzymania sieci w okolicach 40 mld euro, w tym zdecydowana większość po stronie sieci mobilnych.

Jednocześnie operatorzy, przekonywując do swoich racji utrzymują, iż jakby wspomniani wyżej giganci technologiczni zdecydowali się na pokrycie połowy tych kosztów - czyli 20 mld euro rocznie, do 2025 roku branża telekomunikacyjna byłaby wstanie wpłynąć na wzrost PKB w Europie na poziomie 72 mld euro i zapewnienia 840 000 nowych miejsc pracy.

To na pewno mocne argumenty dla Unii Europejskiej, jednak jak na razie prócz pozytywnego odzewu w postaci wypowiedzi Margrethe Vestager, pozostaje operatorom wyczekiwanie na rezultat bardziej wnikliwej analizy UE, która jednocześnie obiecuje znalezienie sposobu, jak ten problem rozwiązać.

Co oczywiście nie będzie łatwe, mowa przecież głównie o amerykańskich firmach, które może i zgodziłyby się na partycypowanie w kosztach rozwoju sieci telekomunikacyjnej w USA, ale w przypadku Europy będą z pewnością stawiały opór, podobnie zresztą jak w przypadku płacenia podatków.

Źródło: Reuters/Telefonica

