Na początku warto zaznaczyć, że mimo wszystko jest to wczesne spojrzenie na Androida 13. Więcej kluczowych szczegółów jest zazwyczaj ujawnianych podczas Google I/O, które odbędzie się już 11-12 maja.

Android 13 doczeka się nowości dla tabletów

Sporo osób jest zawiedzionych niewielkimi zmianami dla tabletów w Androidzie 12L. Google jednak stale pracuje nad nowościami dla tabletów w Androidzie 13 dodaje do paska zadań przycisk odpowiedzialny za pokazanie wszystkich aplikacji na urządzeniu, co umożliwia łatwy dostęp do wszystkich appek z dowolnego ekranu.

Ron Amadeo z Ars Technica zwraca również uwagę, że pasek zadań w Androidzie powinien działać podobnie do tych z Windows lub macOS. Pasek zadań w Androidzie pokazuje zaledwie rząd ikon, kiedy powinien pokazywać przypięte aplikacje po jednej stronie i ostatnio otwierane appki z drugiej strony.

Spore zmiany w powiadomieniach

Coś, co w iOS jest od dawna, dopiero teraz wejdzie w życie w Androidzie. Przy pierwszym uruchomieniu, każda aplikacja poprosi nas o możliwość wysyłania powiadomień - i oczywiście będziemy mogli odrzucić tę prośbę, co poskutkuje mniejszą ilością powiadomień na naszym smartfonie.

Amadeo zwraca również uwagę na to, że ustawienia zostały przeniesione na dół ekranu szybkich ustawień. Pojawiła się tam również nowa funkcja do śledzenia aktywnych aplikacji - po kliknięciu na ikonę, wyświetlą nam się wszystkie programy działające w tle.

Zmiany doczekają się także powiadomienia multimedialne, których projekt był całkowitą nowością w Androidzie 11. Google zdecydowało się jednak zmienić ich wygląd i teraz zamiast okładki albumu muzycznego w miniaturce, grafika będzie obejmowała całe tło powiadomienia. Powiadomienia multimedialnego nie można już zwinąć i nie zawsze obejmuje wysokość dwóch regularnych powiadomień. Multimedialne powiadomienia będą teraz pokazywały znacznie więcej tekstu, pasek wyszukiwania oraz przyciski służące do cofania i pomijania danego utworu.

Problemem jednak jest fakt, że niektóre aplikacje streamujące muzykę nie przekazują obrazów o wysokiej rozdzielczości do nowych powiadomień. Aplikacje nadal są przyzwyczajone do tego, że grafika będzie wyświetlana w małej miniaturze, więc w istocie dostajemy niesamowicie niską rozdzielczość.

Google podkrada pomysły od Amazona. Tablet stanie się inteligentnym wyświetlaczem dla Asystenta Google

Google spodobał się pomysł, że tablety Amazon Fire podłączone do stacji ładującej mogą stać się inteligentnym wyświetlaczem dla Alexy i planuje zrobić coś podobnego dla swojego Asystenta. Funkcja nie jest jeszcze dostępna, jednak Mishaal Rahman z Esper zauważył specjalny kod, który można uruchomić w trybie wygaszacza ekranu. Pozwoli on na wyświetlanie takich informacji jak pogoda, jakość powietrza czy data i godzina. Android 13 wprowadził już kilka ulepszeń w ustawieniach wygaszacza ekranu, takie jak nowe opcje wyświetlania animacji tęczy lub zdjęć ze Zdjęć Google - i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek.

Nowe możliwości w panelu szybkich ustawień

Android 13 wprowadzi również dwie nowe możliwości w panelu szybkich ustawień. Pierwszą z nich jest czytnik kodów QR, który wreszcie wyzwoli użytkowników z korzystania z aplikacji innych firm.

Drugą nowością jest przycisk “Bezpieczeństwo i prywatność”, który łączy w sobie mikrofon, dostęp do kamery i znacznik lokalizacji w jedno. Google wyświetla te trzy małe przyciski na gigantycznym, pełnoekranowym wyskakującym okienku.

Obrazek wyróżniający: Denny Müller dla Unsplash