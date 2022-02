Android 13 Developer Preview 1 o kodowej nazwie Tiramisu trafia do deweloperów. Pierwsza wersja testowa nowego systemu to doskonały moment by sprawdzić, co Google szykuje dla użytkowników w tym roku.

Google zapowiada, że Android 13 kładzie duży nacisk na prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. System ma również pozytywnie wpłynąć na produktywność samych twórców gier i aplikacji. To także lepsze wsparcie dla urządzeń mobilnych z dużymi ekranami. Jak podaje firma, na rynku ma być ich ponad 250 mln.

W kwestii bezpieczeństwa Android 13 to przede wszystkim nowe narzędzia kontroli w rękach samych użytkowników. W pierwszej wersji deweloperskiej udostępniono m.in. usprawniony Photo picker. Pozwala na wybranie tylko wskazanych zdjęć, które mają być użyte przez aplikację. Bez nadawania jej uprawnień dostępu do całej biblioteki (podobne rozwiązanie jest też obecne na iOS). Google udostępni nowy ekran wyboru zdjęć nie tylko w Androidzie 13. Z usprawnionej funkcji skorzystają także posiadacze urządzeń z Androidem 11, 12 oraz systemów z dopiskiem GO. Odbędzie się to dzięki aktualizacji w Google Play.

Zmienione zostaną również mechanizmy bezpieczeństwa dla połączeń Wi-Fi. Dotyczy to wykrywania w aplikacjach pobliskich urządzeń z możliwością łączenia się z nimi poprzez sieć bezprzewodową. Najważniejszą informacją jest to, że wyszukiwanie ich nie będzie wymagało dostępu do lokalizacji - użytkownik nie będzie musiał za każdym razem nadawać aplikacjom dodatkowych uprawnień.

Android 13 Developer Preview 1 dostępny. Co nowego?

Android 13 to również zestaw nowych narzędzi ułatwiających pracę twórców aplikacji oraz samych użytkowników. To m.in. nowe API dla powiadomień i szybkich ustawień, ustawienia języka dla pojedynczych aplikacji, szybsze dzielenie wyrazów, nowe efekty graficzne oraz lepsze wsparcie tabletów, składanych smartfonów oraz komputerów Chromebook. Google nie zapomina również o Material You - nowych wytycznych związanych z bardziej spersonalizowanym wyglądem systemu. W Android 13 pojawi się m.in. możliwość dostosowania kolorystyki ikon aplikacji do tła.

Firma usprawni również proces zgłaszania błędów w systemie. Pomogą w tym nowe przełączniki wyłączające niektóre funkcje Androida. Jeśli wpłyną negatywnie na działanie aplikacji, można sprawdzić, co za to dokładnie odpowiada - pozwoli to deweloperom na dostosowanie swoich produktów do zmian, jakie pojawiają się w Android 13. Również aktualizacje doczekają się usprawnień. Google wciąż rozwija swój pomysł nazywany Project Mainline. Zapewnia on aktualizacje poszczególnych modułów oprogramowania poprzez użycie Sklepu Play, co pozwala przyspieszyć cały proces i pominąć w nim zupełnie producenta. W taki sposób ma być dostarczony nowy ekran wyboru zdjęć.

To tylko niektóre z nowości, jakie mają pojawić się w Androidzie 13. W zeszłym miesiącu informowaliśmy Was o innych zmianach, które są planowane w związku z tym systemem. Przed programistami Google jeszcze sporo pracy i nie wszystkie funkcje będą działały poprawnie - testujecie je na własną odpowiedzialność.

Android 13 w pierwszej wersji testowej. Kiedy premiera pełnej wersji systemu?

Pierwsza wersja deweloperska Androida 13 dostępna jest, na ten moment, na smartfonach Google Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a 5G, Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Osoby nieposiadające tych smartfonów mogą przetestować system w emulatorze Android dostępnym w Android Studio.

Google przedstawiło również harmonogram prac nad nowym systemem. Udostępnienie Android 13 Developer Preview 1 to pierwszy z dwóch etapów zaplanowanych na na ten kwartał. Na przełomie marca i kwietnia do deweloperów trafi pierwsza wersja wersja beta. Testy te mają potrwać kilka miesięcy. Początek wakacji to czas na dopracowanie systemu i wyeliminowanie napotkanych błędów. Pełna wersja Androida 13 dla pierwszych smartfonów ma być gotowa na przełomie lipca i sierpnia.