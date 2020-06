5 (nieczystych) przykładów jak Google i Microsoft walczą o pierwsze miejsce wśród przeglądarek

O tym, jak bardzo Google i Microsoft są zdeterminowane w walce o użytkowników, świadczą podejmowane przez firmy działania promocyjne. Microsoft był gotów umieścić w Menu Start reklamę Edge, której nie można było się pozbyć. Po wpisaniu w wyszukiwarkę systemową nazwy Chrome zaraz pod najlepszym zwrotnym wynikiem znajdował się link rekomendowanej aplikacji, którą był oczywiście Edge. Co ciekawe, oprócz słowa kluczowego chrome, wyszukiwarka prezentowała reklamę także w odpowiedzi na hasła opera, safari, firefox i internet. Nikogo nie powinna dziwić próba zasugerowania własnego produktu przez Microsoft, ale brak opcji wyłączenia takiej sugestii nie pozostawia dobrego wrażenia.

Google nie pozostaje oczywiście dłużne, bo użytkownikom korzystającym z Microsoft Edge i logującym się na swoje konta, by sprawdzić pocztę w Gmail prezentowane są reklamy Chrome ze standardowym dopiskiem „Google recommends using Chrome. Try a fast, secure browser with updates built in.” oraz „Make the most out of Windows 10 with the Chrome browser. Chrome is a fast, simple browser built for the modern web.” Microsoft odpowiada niemalże tym samym i użytkownikom OneDrive’a proponując sięgnięcie po Edge’a. Jeżeli sądzicie, że to odrębny przypadek, to nic bardziej mylnego – wcześniej Microsoft robił dokładnie to samo, ale w Outlooku o czym wielokrotnie użytkownicy tej usługi mieli szansę się przekonać.

Co wybieracie? Chrome czy Edge?