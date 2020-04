Firefox nie jest już drugą najpopularniejszą przeglądarką. Kto go wyprzedził?

Walka o użytkowników między twórcami przeglądarek trwa od lat — i choć pierwsze miejsce, niezmiennie, należy do Google — to na dalszych pozycjach stale trwa bój o uwagę. Przez długi czas miejsce to należało do Firefoxa od Mozilli — produktu który z każdą aktualizacją staje się coraz ciekawszy i… no co tu dużo mówić: lepszy. W 2020 roku korzysta się z niego naprawdę przyjemnie. Ale konkurent od technologicznego giganta kilkanaście tygodni temu opuścił fazę beta — i według ostatniego raportu Net Market Share, zdążył wyprzedzić produkt Mozilli. Mowa oczywiście o rosnącym w siłę Microsoft Edge!

Microsoft Edge drugą najpopularniejszą przeglądarką. Wyprzedził już Firefoxa

Przeglądarka Microsoft Edge, bazująca na silniku Chromium, cieszy się coraz większą popularnością. I raczej nikogo nie powinno to specjalnie dziwić, bo… po wielu latach naprawdę słabych produktów w tym temacie — gigant z Redmond w końcu zaoferował produkt, z którego da się korzystać z przyjemnością. W marcu 2020 roku, według wspominanego raportu, udział Microsoft Edge w rynku wynosił 7,59%. Tym samym Firefox spadł na trzecie miejsce (ze swoim udziałem wynoszącym 7,19%). Królem jest, rzecz jasna, od lat Chrome — i jego udział w rynku to 68,50%