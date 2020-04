Niedawno dodane Kolekcje do Edge (Chromium) to także bardzo dobry pomysł, ale o innym zastosowaniu.Gromadzenie treści na później, do których dostęp będzie możliwy także z innych urządzeń, właśnie w ramach osobiście utworzonych kolekcji, po prostu działa i nie mogę się doczekać aż Edge na urządzeniach mobilnych dostanie tę funkcję. O nowinkach w Chrome, które miały pomóc w grupowaniu kart i wygodniejszym zarządzaniem zakładek wspominaliśmy wielokrotnie, ale do tej pory niczego naprawdę pomocnego się nie doczekaliśmy. Safari ma Listę Czytelnia, ale spełnia podobną rolę do usługi Pocket i jest dostępna tylko na urządzeniach od Apple. Firefox jest zintegrowany z Pocketem właśnie i sama z siebie nie oferuje niczego poza tym.

Jak ulepszyć Konteksty w Operze?

Konteksty w Operze, choć nie mają realnej konkurencji w żadnej z przeglądarek i sprawdzają się jak należy, nie są jednak rozwiązaniem idealnym. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, gdy chciałem przenieść kartę z jednego kontekstu do drugiego, to chęć użycia metody przeciągnij i upuść, ale ta nadal działa tylko w ramach okien. By zrobić to pomiędzy kontekstami, należy użyć prawego przycisku myszy i wybrać opcję „Przenieś do kontekstu…”. Na całe szczęście można to zrobić na wielu kartach jednocześnie, wcześniej zaznaczając je z wciśniętym przyciskiem Ctrl. Wolałbym, by było to jednak nieco wygodniejsze.

Najpoważniejszy zarzut wobec Opery to jednak ten odnośnie wersji mobilnych i synchronizacji – mnogość aplikacji i podzielone pomiędzy nie funkcje oraz niedziałająca/brakująca synchronizacja niektórych elementów wciąż mnie zniechęca do przedłożenia Opery nad Chrome. Bliżej mi do przeprowadzki do Edge, gdzie aktualna sytuacja i najbliższa przyszłość wyglądają nieco lepiej.