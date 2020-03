Opera służy całkiem nieźle jako desktopowa przeglądarka, a na urządzeniach mobilnych nawet nie wiem, z którego wydania powinienem korzystać, by dysponować wszystkimi najlepszymi i najnowszymi rozwiązaniami jej twórców. To samo tyczy się Firefoksa, a od lat sytuacja nie ulega zmianie, więc trudno uwierzyć w to, że kiedykolwiek to się zmieni. Używając Safari na iPhonie odcinam się od całego mojego profilu w przeglądarce na urządzeniach innych, niż te od Apple. Propozycja Microsoftu na tle tego wszystkiego wypada nad wyraz kusząco.

Zmieniłem zdanie: Microsoft się stara, ale nie wybiorę Edge. A będziecie tęsknić za Windows 7?

A będąc na bieżąco ze wszelkimi newsami dotyczącymi jej rozwoju, jestem pod sporym wrażeniem, jak ambitnie i konsekwentnie jest rozwijana. Ewidentnie widać, że nie jest to efektem kaprysu jednego z liderów wśród inżynierów, lecz przemyślanej i zaplanowanej strategii. Oczywiści nikt nie jest nieomylny i każdy popełnia błędy, zdarzało się to też Google, ale ścieżka po której kroczy Microsoft zaczyna mnie przekonywać i wydaje się prowadzić firmę do sporych wzrostów popularności przeglądarki. Zmierzają do celu. Czasami trochę na skróty, ale drogi nie gubią.