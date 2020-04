Chrome ma się czego uczyć. Kolekcje w Edge pozwalają zachować porządek w przeglądarce

Oprócz zapisywania, Kolekcje pozwalają na masowe zarządzanie stronami na listach, otwieranie ich wszystkich za pomocą jednego kliknięcia, a także kopiowanie (do Worda, Excela oraz w postaci tekstowej: tytuł + link). Ten ostatni sposób to w tej chwili najprostsza metoda podzielania się z kimś całą kolekcją, więc liczę, że Microsoft wkrótce wprowadzi opcję wygodnego udostępniania całych katalogów – najlepiej za pomocą jednego łącza, jak potrafi to OneTab.

Kolekcje w Edge Chromium – jakich funkcji oczekuję

Moim marzeniem byłaby funkcja współpracy nad Kolekcjami w zupełnie ten sam sposób, jak dzisiaj jest to możliwe w dokumentach i dyskach w chmurze – konkretni użytkownicy lub osoby z linkiem mogliby nie tylko dysponować podglądem do Kolekcji, ale także ją edytować poprzez usuwanie i dodawanie kolejnych linków. Dostrzegam też tutaj potencjał na lepszą integrację z pozostałymi aplikacjami i usługami Microsoftu. Na przykład w Wordzie czy PowerPoincie wygodnie byłoby sięgnąć po zestaw linków do potrzebnych grafik oraz innych treści, które znajdowałyby się w dodatkowym panelu na boku okna.

Jak napisałem pod koniec marca, nowa wersja Edge może wkrótce zastąpić mi Chrome w roli głównej przeglądarki. Argumentami przemawiającymi za zmianą byłyby nie tylko nowe funkcje, ale też i lepsza optymalizacja względem czasu pracy laptopów z Windowsem na jednym ładowaniu. Aplikacja jest lżejsza (w kontekście pamięci RAM) i potrzebnych jest już naprawdę niewiele szlifów abym mógł powierzyć Edgowi moje codzienne obowiązki.