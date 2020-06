Poniżej natomiast znajduje się lista wyszczególnionych stron, które po prostu słyną z tego, do jak dużej aktywności dochodzi na nich w komentarzach. Dlatego widnieją tam Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, 9gag, LinkedIn oraz Imgur. Oczywiście lista obsługiwanych serwisów nie kończy się na tej liście, ale warto dodać, że w przypadku większości z nich możliwe jest nawet wyszczególnienie komentarzy, liczby lajków oraz udostępnień, by ograniczyć wyświetlanie tylko części z nich. Co więcej, zablokować można nawet rekomendowane treści i listy z sugerowanymi wideo, jeśli uznajecie je za zbędne. CommentBlock działa także w przypadku usług dedykowanych komentarzom w Sieci, jak Disqus – ze względu na popularność tej platformy naprawdę duża część stron nie będzie wyświetlać już komentarzy w oknie Waszej przeglądarki.

Gdyby jednak zdarzyło się, że tak się stanie, bo przecież niektóre z witryn używają własnych narzędzi lub działają na innych zasadach, to wtyczka posiada przycisk wysyłający wiadomość do jej autora z linkiem do strony. Dzięki temu można powiadomić go o nieskuteczności wtyczki w konkretnym przypadku, a on prędzej czy później będzie mógł to zweryfikować i wdrożyć niezbędne poprawki w kodzie.

CommentBlock zostanie ze mną na dłużej