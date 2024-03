Klienci tej sieci w końcu się doczekali. eSIM w popularnej submarce Orange

Karta SIM chyba nikogo już nie zaskakuje – każdy ma ją w swoim telefonie. Inaczej wygląda sprawa wirtualnych kart eSIM, które w Polsce rosną na znaczeniu i popularności. W ten sposób możemy korzystać z dwóch numerów telefonów w urządzeniach, które nie obsługują funkcji dwóch kart SIM, np. w iPhone'ach. eSIM do swojej oferty wprowadzali polscy operatorzy z różnym efektem. W zależności od firmy i taryfy, taka forma dostępu do sieci może nie być dostępna, co z pewnością nie podoba się wiernym klientom. Na szczęście to stale się zmienia, a eSIM powoli staje się standardem na całym świecie. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych, nowe iPhone'y sprzedawane są wyłącznie w wariantach eSIM, bez fizycznych slotów na tradycyjne karty. Choć w Polsce do takich radykalnych zmian jeszcze daleka droga, widać, że operatorom zależy na dostarczaniu klientom najnowszych rozwiązań i funkcji, które ułatwiają korzystanie z telefonów.

Oprócz zaoszczędzonego miejsca w samych telefonach, eSIM niesie ze sobą wiele zalet dla użytkowników. Dzięki wirtualnej karcie eSIM łatwiej dokonać zmiany operatora, nie musimy już specjalnie zamawiać fizycznej karty SIM, czekać na kuriera, wyciągać kartę SIM, wyłamywać nową i zamieniać w urządzeniu. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy zamówić eSIM online, zeskanować kod QR, wgrywając tym samym swój profil z numerem telefonu bezpośrednio do smartfona czy innego urządzenia obsługującego tego typu sieci. Takiej karty też nie zgubimy, czy zniszczymy. Co ciekawe, w niektórych przypadkach będzie można skorzystać z numeru telefonu w smartfonie i np. w zegarku

Źródło: Depositphotos

Stale rośnie też lista smartfonów obsługujących eSIM. Wśród kompatybilnych urządzeń mamy telefony Apple, Samsung, Motorola, Huawei, Sony, czy Xiaomi. Dziś już na szczęście mamy szereg innych urządzeń, na których można zainstalować profil eSIM. Ich dokładna lista uzależniona jest od operatora, którego klientem jesteście, zaprezentujemy je Wam w osobnych wpisach poświęconych eSIM w Orange, Play, Plus czy T-Mobile oraz u operatorów wirtualnych.

Nie dziwi więc, że operatorzy muszą nadrabiać zaległości. Dlatego też już wkrótce z eSIM będą mogli korzystać posiadacze telefonów w sieci nju mobile – submarce Orange, które wirtualne karty wprowadziło do swojej oferty już kilka lat temu – zarówno w ofercie abonamentowej, jak i na kartę (w tym Orange Flex).

eSIM w nju mobile coraz bliżej. Kiedy skorzystają klienci?

Warto jednak zauważyć, że o planach wdrożenia eSIM w nju mobile pierwsze informacje pojawiły się już kilka lat temu. Wojtek Jabczyński już w marcu 2019 r. informował, że sieć planuje wprowadzić eSIM także w nju mobile, jednak prosił o uzbrojenie się w cierpliwość. Teraz, prawie 5 lat później ta cierpliwość została wynagrodzona – przynajmniej w teorii.

Konkretów nadal brak, a najnowszy wpis rzecznika Orange wskazuje jedynie, że może oficjalnie zapowiedzieć, że już niedługo tak się stanie i eSIM pojawi się w sieci. Kiedy? Nie wiadomo, użytkownicy mają być czujni, co brzmi lepiej brzmi od "cierpliwi". Warto jednak trzymać rękę na pulsie i chyba możemy być pewni, że nie będzie trzeba czekać kolejnych 5 lat.