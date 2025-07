Ponad 100 GB w UE? Znamy sprytny sposób

Z transferem danych w roamingu UE, jest tak samo jak z transferem danych w kraju. Co miesiąc dostajemy w swoich ofertach limity, dajmy na to na poziomie 50 GB i niezależnie od tego czy wykorzystamy w miesiącu 40 GB, 30 GB czy 20 GB, pozostała część limitu zwykle przepada (nie zawsze, są oferty z kumulowaniem niewykorzystanego transferu).

Tak samo jest z limitem transferu danych w roamingu UE. Przysługuje co miesiąc, a jak nie wyjedziemy danego miesiąca, przepada i od nowego miesiąca wchodzi nowa paczka.

Pewnego rodzaju nadzieją na odmianę w tym zakresie było pojawienie się ofert, które można wykupić na rok z góry. Niestety w większości takich ofert mimo, że wykupujemy przecież za sumę miesięcznych opłat określony pakiet usług, te i tak dzielone są na miesięczne paczki.

Tak jest zarówno w ofercie na kartę w Lycamobile, Fonia czy nawet w subskrypcji Orange Flex. Pocieszający i w pewnym sensie rekompensujący to jest fakt, że płacimy tu mniej, niźli płacilibyśmy za ten sam pakiet, co miesiąc. I tak, w:

Lyca Mobile roczny pakiet kosztuje 300 zł, co daje średnio 25 zł miesięcznie (standardowo 35 zł) za 70 GB transferu danych (10,2 GB w roamingu UE) w miesiącu,

Fonia roczny pakiet kosztuje 400 zł, co daje 33,33 zł (standardowo 40 zł) za 100 GB transferu danych (15,49 GB w roamingu UE) w miesiącu,

Orange Flex roczny pakiet kosztuje 350 zł, co daje 29,16 zł (standardowo 35 zł) za 75 GB transferu danych (10,18 w roamingu UE) w miesiącu.

Ponad 100 GB w roamingu UE na rok? Tylko z tym starterem

Jednak jest oferta roczna, w ramach której dostajecie od razu roczny pakiet usług, które wykupujecie z góry.

Mowa o Orange Free na kartę za 365 zł lub 299 zł (tylko nowe numery i tylko online), jednorazowej opłaty z góry za rok korzystania.

W ramach obu pakietów dostajecie od razu limit transferu danych na poziomie 106,16 GB, do dowolnego wykorzystania. Dla przykładu, wyjeżdżacie do któregoś z krajów UE raz, dwa lub trzy razy w roku, będziecie mieli do wykorzystania 106,16 GB, 53,08 GB lub 35,38 GB na wyjazd.

Co z transferem w kraju? Tutaj jest aż 2 TB, również przyznawane od razu w całości, co daje średnio 166,66 GB za 30,41 zł lub 24,91 zł miesięcznie. Oczywiście z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS.

