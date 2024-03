Osobiście jestem w posiadaniu niemal złotego numeru Z0X XY ZY ZY, no może srebrnego. Dostałem go z ręki w jednym z salonów operatora IDEA. To był nowy operator, nic szczególnego. Dziś to już trudniejsze bez dopłaty, ale nadal w jakimś tam zakresie możemy wybierać nowe numery w punktach sprzedaży. Jak to wygląda jednak na stronach operatorów? Sprawdźmy.

Aktualnie łatwe do zapamiętania numery nie mają już takiego znaczenia jak kiedyś (ci co pamiętają jeszcze łatwe numerki GG, wiedzą o co chodzi). Ponadto rzadko,- jeśli już nie w ogóle, "wykręcamy" do kogoś numer telefonu.

Niemniej przydaje się to w sporadycznych sytuacjach, na przykład kiedy musimy przedyktować komuś swój numer. Pomijając jednak powody chęci posiadania łatwego do zapamiętania numeru telefonu, każdy może mieć inny, postanowiłem dziś sprawdzić na stronach operatorów, jak to wygląda, gdy chcemy zakupić nowy numer online.

Nowy numer w Orange

Nowy numer w abonamencie Orange

Zaczynamy alfabetycznie od Orange, gdzie swój numer możemy wybrać bezpośrednio po wyborze oferty,- jeszcze przed podaniem danych osobowych.



Domyślnie przypisywany jest losowo wygenerowany nowy numer, dodatkowo możemy wybrać spośród siedmiu innych propozycji. W każdej chwili możemy proces ten rozpocząć na nowo, z nową paczką proponowanych numerów.

Nowy numer w subskrypcji Orange Flex

Dużo wygodniej wygląda to przy wyborze nowego numeru w subskrypcji Orange Flex. Po wskazaniu interesującego nas pakietu, do wyboru dostajemy paczkę dziesięciu numeru i co więcej, możemy ją odświeżać do momentu aż znajdziemy satysfakcjonujący nas numer.



Nowy numer w nju mobile

Podobnie to wygląda w nju mobile, niezależnie czy w ofercie na abonament czy na kartę lub subskrypcje, po wyborze oferty dostajemy listę proponowanych nowych numerów, którą możemy dowolnie odświeżać.



Przy czym w abonamencie i ofercie na kartę, mamy dostępną unikalną funkcję wygenerowania numeru na podstawie własnej kombinacji cyfr.

Nowy numer w Play

Nowy numer w abonamencie Play

Niemal identycznie, co w nju mobile wybierzecie nowy numer w abonamencie Play. Obok losowo wygenerowanego numeru, znajdziecie przycisk zmień, co wyświetli Wam dziewięć innych propozycji. Odświeżanie można ponawiać wielokrotnie.



Nowy numer w Virgin Mobile

Bez zaskoczenia, podobnie nowe numery losowane są w submarce Virgin Mobile, również losowanie nowej puli możemy rozpocząć bez zamykania okna z pierwotną paczką.



Nowy numer w Plusie

W Plusie z kolei nie ma możliwości wyboru numeru, przynajmniej do momentu zawarcia umowy. Dotarłem do tego momentu i nigdzie po drodze nie znalazłem opcji wybrania sobie numeru telefonu.



Tak więc pozostaje późniejsza zmiana przyporządkowanego numeru lub wybranie nowego przy podpisywaniu umowy w salonie Plusa. Tak samo wygląda to w abonamencie submarki Plush.

Nowy numer w T-Mobile

Taka sama sytuacja ma miejsce przy wyborze nowego numeru i oferty w T-Mobile. Nie ma opcji skorzystania z listy proponowanych numerów na stronie. Analogicznie wygląda to w submarkach Heyah 01 i Red Bull Mobile.



Można tu oczywiście wybrać i zakupić numer na kartę w punktach stacjonarnych oraz zarejestrować je na stronie lub w aplikacji T-Mobile lub Heyah i Red Bull Mobile, ale online nie ma takiej opcji.

Nowe numery u operatorów wirtualnych

Nowy numer w Lajt Mobile

W Lajt Mobile możemy przystać na losowo wygenerowany nowy numer lub skorzystać z płatnej opcji wykupienia złotego numeru. Koszt - od 100 zł do nawet 900 zł za numer.



U pozostałych operatorów trzeba zdecydować się na losowy numer i to po uprzednim wprowadzeniu wszystkich danych niezbędnych do podpisania umowy czy złożenia zamówienia na kartę SIM.



Nie ulega wątpliwości, iż z powyższych opcji najlepszą propozycję w temacie wyboru nowego numeru telefonu ma nju mobile. Jeśli zależy Wam na innym operatorze, możecie tu skorzystać na przykład z oferty na kartę, wybrać interesujący Was numer po wprowadzeniu kombinacji cyfr, odebrać kartę SIM i przenieść ją do innego operatora.