Dla najaktywniejszych użytkowników smartfonów. Oferty abonamentu z bardzo dużym transferem danych

Jeszcze do niedawana transfery danych w smartfonie powyżej 100 GB w miesiącu były czystą abstrakcją, ale wraz z udostępnieniem 5G w paśmie C,- dużo większe prędkości i pojemność sieci sprawią, że takie zużycie niezauważalnie przejdzie do naszej codzienności.

To nie ulega wątpliwości, że zużycie transferu będzie rosło, a klienci w związku z tym będą poszukiwali pakietów z coraz większymi limitami, postanowiliśmy więc sprawdzić, ile już dziś trzeba zapłacić za więcej niż 100 GB transferu danych w smartfonie z 5G.

Oferty na abonament z zobowiązaniem na 2 lata

W Orange, oferty na abonament komórkowy z limitem powyżej 100 GB, kosztują już od 70 zł miesięcznie. W tej cenie dostaniemy transfer danych na poziomie 150 GB w miesiącu, a dwa razy więcej - 300 GB za 90 zł miesięcznie.



W Play podobne pakiety kosztują o 5 zł miesięcznie mniej - za 120 GB zapłacimy obecnie 65 zł miesięcznie, a za 240 GB (przez pierwszy rok umowy bez ograniczenia danych i prędkości), zapłacimy 85 zł miesięcznie.



W Plusie również mamy dwa plany z limitem powyżej 100 GB. Za 69 zł miesięcznie możemy skorzystać ze 120 GB transferu danych (również w opcji na dwa numery), a za 99 zł miesięcznie 250 GB.



Nieco inaczej wygląda to w T-Mobile, gdzie w tych cenach mamy plany bez limitu danych, z ograniczeniem prędkości lub bez żadnych ograniczeń. I tak, za 70 zł wykupimy pakiet z brakiem limitu danych i ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, a za 90 zł - bez limitu danych i prędkości.



Pozostając jeszcze na chwilę przy „wielkiej czwórce”, warto tu wspomnieć o ich ofercie na kartę, gdzie nadal obowiązuje promocja z „darmowymi” gigabajtami na rok. Aktualnie w zależności od wybranego pakietu może to być dodatkowe 120 GB do nawet 400 GB w miesiącu. Listę taki ofert znajdziecie w osobnym wpisie - 5 TB danych w ofercie na kartę.

Podobne opcje pojawiają się już też w ofertach na kartę submarek „wielkiej czwórki”, jak w Virgin Mobile czy Heyah oraz w Plush bez limitu.

Oferty na abonament bez zobowiązania

Dla kontrastu sprawdźmy też oferty bez zobowiązania, z miesięcznym okresem wypowiedzenia lub w ofercie na kartę czy subskrypcji.



Zaczynając alfabetycznie, w a2mobile w ofercie na kartę lub w subskrypcji za 120 GB zapłacimy 59,90 zł miesięcznie.W Cross Mobile, za nieco mniejszy limit 100 GB, miesięczny koszt zamknie się w kwocie 34,99 zł miesięcznie.Klucz Mobile na kartę, to już nawet 200 GB transferu danych w miesiącu, za 55 zł miesięcznie.Nieco inaczej duże transfery w smartofnie rozwiązano w ofercie Lajt Mobile. Mamy tu dwa pakiety z limitem 100 GB w dzień i 200 GB w nocy za 50 zł miesięcznie oraz z limitem 200 GB w dzień i 400 GB w nocy za 60 zł miesięcznie.W Nju Mobile abonament limit transferu danych na poziomie 100 GB dostępny jest już po pół roku stażu, maksymalnie po dwóch latach będzie to 150 GB i 240 GB za odpowiednio 39 zł i 49 zł miesięcznie.Subskrypcja w Orange Flex za 80 zł miesięcznie to już brak limitów, zarówno danych jak i prędkości.Natomiast w abonamencie Otvarta limit 100 GB przez pierwszy rok kosztuje 34,99 zł, a później 39,99 zł miesięcznie.Na koniec jeszcze jeden operator wirtualny - Premium Mobile z limitem 110 GB to koszt 39,70 zł przez pierwsze 9 miesięcy, a później 54,70 zł miesięcznie.