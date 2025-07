Ta gra zaraz zniknie ze sklepu. Kupiłem w ciemno, bo serial był genialny

"Goosebumps: The Game" to przygodówka typu „point-and-click”, która od niemal dekady gościła na platformie Steam. Wydana 13 października 2015 roku jako prequel do kinowego hitu z tego samego roku, zdobyła serca wielu graczy, zbierając bardzo pozytywne recenzje. Ci, którzy pamiętają kultową serię książek R.L. Stine’a z lat 90. czy serial telewizyjny z 1995 roku, z pewnością docenili jej nostalgiczną atmosferę i autentyczność, odzwierciedlającą ducha oryginału. Niestety, już 8 sierpnia 2025 roku gra zostanie usunięta ze Steama, co oznacza, że po tej dacie nie będzie już dostępna do zakupu dla nowych graczy.

Goosebumps: The Game znikne ze sklepu. Dlaczego?

Najbardziej prawdopodobnym powodem usunięcia "Goosebumps: The Game" z cyfrowej dystrybucji jest nadchodząca premiera nowej gry z tej samej serii – "Goosebumps: Terror in Little Creek". Wydawca, GameMill Entertainment, zapewne chce uniknąć zamieszania i w pełni skupić się na promocji nowego tytułu, który zadebiutuje jesienią na Nintendo Switch, PS5, Xbox oraz PC. Warto jednak pamiętać, że inne potencjalne przyczyny to na przykład wygaśnięcie licencji, co jest częstą praktyką w branży gier opartych na znanych markach. W tej chwili nie wiadomo, czy decyzja o wycofaniu dotyczy również wersji konsolowych gry (na Xbox One, PS4, Switch), więc ich przyszłość pozostaje niepewna.

Dobra wiadomość jest taka, że gracze, którzy już zakupili "Goosebumps: The Game" przed datą usunięcia, nadal będą mieli do niej pełny dostęp ze swojej biblioteki Steam. Należy jednak mieć świadomość, że usunięcie gry z platformy zazwyczaj oznacza koniec wsparcia deweloperskiego. Oznacza to brak przyszłych aktualizacji, poprawek błędów czy wsparcia technicznego. To ostatni dzwonek dla tych, którzy chcieliby przeżyć tę przygodę. Jeśli więc cenicie sobie klasyczne przygodówki i szukacie sposobu na powrót do klimatu gęsiej skórki z lat 90., macie czas tylko do 8 sierpnia, by dodać ten tytuł do swojej kolekcji.