Dynamic Island, czyli nowy pomysł Apple na ukrycie notcha

Podczas zeszłotygodniowej prezentacji “Far Out”, Apple zaprezentowało wiele nowości - zegarki Apple Watch 8, SE2 i Ultra, słuchawki AirPods Pro 2 oraz przede wszystkim całą linię iPhone 14. Chociaż podstawowy model oraz Plus będą miały znanego nam już notcha, który pierwszy raz pojawił się w iPhonie X, tak wszystkie wersje z “Pro” w nazwie będą mogły pochwalić się nową, dynamiczną wysepką.

Pomysł spotkał się z mieszanym przyjęciem w internecie. Część ludzi bardzo ekscytuje się tym pomysłem (w tym, nie ukrywam, ja) i uważa to za sprytne wykorzystanie wycięcia w ekranie, które nadaje całości wyjątkowej elegancji - inni uważają to jednak za marketingowe opakowanie designerskiego i ergonomicznego babola, co niedawno w swoim tekście tłumaczył Krzysztof Kurdyła.

Premiera nowych iPhone’ów dopiero za kilka dni, dokładnie 16 września, a Dynamic Island jest już dostępne… na smartfonie z Androidem. Deweloperzy nie śpią.

Dynamic Island już jest. Użytkownicy Xiaomi mają funkcję Apple wcześniej

Oczywiście od razu można było się spodziewać, że podobna funkcja pojawi się w smartfonach z Androidem - nikt jednak nie przypuszczał, że nadejdzie to tak szybko. Jak zauważył jednak Vaibhav Jain na swoim Twitterze, dynamiczna wysepka jest już dostępna. Aplikacja na Xiaomi nosi nazwę Grumpy UI i na razie jest dostępna tylko w języku chińskim.

Całość nie jest dostępna na samym środku, a po lewej stronie - niemniej, cały zamysł jak i sposób działania jest identyczny. Aplikacja w tej chwili jest w trakcie weryfikacji, lecz kiedy ją przejdzie, będzie dla wszystkich dostępna w MIUI Themes.

Jeśli można wyciągnąć z tej sytuacji jakieś wnioski, to takie, że Apple postąpiło słusznie z Dynamic Island i mimo wszystko jest to ciekawa innowacja. Jeśli jeszcze przed oficjalnym pojawieniem się oryginału od pomysłodawcy na rynku powstają już tego "odpowiedniki", to jest to sukces już na tak wczesnym etapie.

Źródło: Vaibhav Jain (Twitter)