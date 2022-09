AirPods Pro 2 - wszystko co musisz wiedzieć

AirPods Pro 2 - wygląd

Zacznijmy od zmian w wyglądzie, których trochę się pojawiło. Plotki dotyczące tego, że AirPods Pro 2 mają być pozbawione odstających elementów, przypominając chociażby Samsung Galaxy Buds, oficjalnie można włożyć między bajki - same słuchawki pod względem estetycznym są identyczne, jak pierwsza generacja słuchawek giganta z Cupertino z dopiskiem “Pro” - świeża budowa, która jest również obecna w trzeciej generacji podstawowych AirPods, oraz gumki dokanałowe na samym końcu.

Zdecydowanie więcej zmian jest w przypadku samego etui ładującego. W dolnej części znajdują się dwa małe głośniki, które posłużą do wydawania dźwięku podczas korzystania funkcji Znajdź. Może nie jest to najpiękniejszy element pod względem estetycznym - mimo wszystko, nie razi w oczy, a z pewnością okaże się przydatny w wielu sytuacjach. Inaczej to niestety wygląda w przypadku drugiej zmiany, którą jest specyficzny element, znajdujący się na jednym boku etui. Całość ma pozwolić nam na przymocowanie słuchawek do różnych elementów, na przykład kluczy - coś, co było w wielu case’ach dodatkowo, teraz będzie stałym elementem etui ładującego. Funkcjonalność kosztem estetyki.

Co z portem ładowania? Tutaj nadal bez zmian i zgodnie z niektórymi spekulacjami, AirPods Pro 2 obok iPhone’a 14 to ostatnie sprzęty z nadgryzionym jabłkiem w logo, które będą miały port Lightning. Zmiany nadejdą dopiero w przyszłym roku - a co za tym idzie, USB-C możemy spodziewać się od czwartej generacji podstawowych AirPods lub drugiej generacji Max.

AirPods Pro 2 - nowe funkcje

Słuchawki AirPods Pro 2 przyniosą trochę zmian, jednak z pewnością nie możemy tutaj mówić o rewolucji - a bardziej o naturalnej ewolucji. Najnowsze słuchawki kalifornijskiej firmy zostały wyposażone w chip H2 i są zdolne do odtwarzania Spatial Audio z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy, co jest doskonałą informacją.

Do tego AirPods Pro 2 będą obsługiwać kodek LC3 z Bluetooth 5.2, co pozwoli na strumieniowanie o wyższej jakości dźwięku przy mniejszej mocy. Niestety jednak, nie doczekaliśmy się żadnych informacji dotyczących funkcji zdrowotnych czy śledzenia kondycji - na takie dodatki w słuchawkach będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Zdecydowanie poprawi się również aktywna redukcja hałasu - i znane nam tryby będą jeszcze bardziej profesjonalne.

Co istotne, ruchami palców na słuchawkach wreszcie będziemy mogli kontrolować głośność odtwarzanego audio. Czekaliśmy tyle lat i w końcu jest. Apple zadbało również o dłuższy czas życia na baterii, co z pewnością jest świetną informacją.

AirPods Pro 2 - cena

Tak jak można było się spodziewać, za nowe AirPods Pro trzeba będzie trochę zapłacić. Już pierwsza generacja nie należała do najtańszych, a nawet jak na 2019 była dość wysoka. W przypadku AirPods Pro 2 cena wynosi 249 dolarów amerykańskich, a w Polsce kosztują 1449 zł.

Na konferencji Apple ponadto zostały zaprezentowane: