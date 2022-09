iPhone 14 i 14 Plus - wszystko co musisz wiedzieć

iPhone 14 - wygląd

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami wraz z premierą iPhone 14 z oferty zniknie wersja mini. W ofercie jednak nie będzie dziury, podstawowy model smartfona nadal ma być dostępny w dwóch wersjach, z tym, że teraz będzie to iPhone 14 Plus z ekranem o przekątnej 6,7 cala. Bazowy model ma nadal ten sam panel OLED o przekątnej 6,1 cala i odświeżaniu 60 Hz. Na pierwszy rzut oka nie różni się też mocno względem poprzednika, nie licząc oczywiście nowych kolorów, które są znakiem rozpoznawczym każdej nowej serii smartfonów Apple. iPhone 14 będzie dostępny w nowych kolorach: czarnym, kremowym, niebieskim, fioletowym i czerwonym. Układ aparatów też nie uległ zmianie, przez co bardzo trudno będzie odróżnić iPhone 13 od 14 (nie licząc kolorów).

iPhone 14 - bateria

Apple nie wdaje się nigdy w szczegóły dotyczące pojemności baterii zamontowany w swoich smartfonach, ale iPhone 14 dzięki optymalizacjom ma oferować nieco dłuższą pracę na baterii niż jego poprzednik. Procesor pozostaje ten sam, czyli Apple A15 Bionic i będzie produkowany prawdopodobnie w tej samej litografii, ale za to do dyspozycji mamy mieć 6 GB pamięci RAM (LPDDR4X), zamiast 4 GB, które ma iPhone 13. Nic się nie zmieni również w kwestii pojemności pamięci, zaczynamy od 128 GB, a kończymy na 1 TB. Apple nie pokusiło się też o ładowanie z większą mocą, dla standardowego modelu będzie to max. 20 W, co na tle konkurencji wygląda trochę słabo. Większą baterię dostanie za to iPhone 14 Plus, który powinien zapewnić czas pracy podobny do modelu Pro Max.

iPhone 14 - ekran

Brak różnic w obudowie sprawia, że również wyświetlacze niewiele się zmienią. Standardowy model oferuje panel OLED o przekątnej 6,1 cala osiągający maksymalną jasność nawet 1200 nitów. W przypadku modelu iPhone 14 Plus przekątna ekranu rośnie do 6,7 cala.

iPhone 14 - aparat

Apple skupiło się w tym roku na wersjach Pro, dlatego podstawowy model nie dostanie wielkiej aktualizacji aparatu, to nadal dwa sensory o rozdzielczości 12 Mpix (zwykły i szerokokątny), a lepszą jakość zdjęć ma zapewnić większy rozmiar matrycy z większymi pikselami, który poprawi zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych. Większy upgrade mamy za to po stronie kamerki frontowej, która ma obecnie nieco wyższą rozdzielczość (12 Mpix), jaśniejszy obiektyw (f/1.9) i generuje obraz lepszej jakości dzięki funkcji auto-focus. Apple poprawiło również optyczną stabilizację obrazu dla głównego aparatu, pozwalając na tworzenie jeszcze lepszych filmów w ruchu bez zastosowania ciężkiego gimbala.

iPhone 14 - nowe funkcje

W związku z zachowaniem wyglądu, procesora oraz aparatów z poprzedniej generacji, iPhone 14 nie oferuje zbyt wielu nowych funkcji. Większość z nich związana z jest z nowym oprogramowaniem i dostępna powinna być również na smartfonach iPhone 13. Warto natomiast odnotować, że w Stanach Zjednoczonych iPhone 14 będzie dostępny tylko w wersji eSIM. Nie wiemy jeszcze czy tak samo będzie w innych krajach. Zgodnie z wcześniejszymi plotkami w iPhone 14 pojawi się też obsługa łączności satelitarnej, zgodnie z oczekiwaniami ma to bardzo ograniczoną przepustowość i działa tylko w otwartym terenie gdzie trzeba dokładnie namierzyć satelitę na niebie przy pomocy dedykowanej aplikacji. Wysłanie wiadomości tekstowej trwa około 15 sekund mimo zastosowania algorytmu, który kompresuje wiadomość nawet trzykrotnie. Usługa będzie darmowa przez 2 lata przy zakupie iPhone'a 14 i dostępna obecnie tylko w USA i Kanadzie od listopada.

iPhone 14 - cena

Apple wbrew panującej powszechnie inflacji utrzymało ceny swoich smartfonów na takim samym poziomie, za model podstawowy z pamięcią o pojemności 128 GB trzeba zapłacić 799 USD, za iPhone 14 Plus trzeba wysupłać o 100 USD więcej. Standardowy model pojawi się w sklepach 23 września, a iPhone 14 Plus trafi do pierwszych klientów 7 października. Podstawowy model iPhone 14 128 GB został wyceniony w Polsce na 5199 PLN, podczas gdy za wersję 14 Plus trzeba zapłacić przynajmniej 5899 PLN. Dla przypomnienia, iPhone 13 kosztował 4199 PLN, więc wzrost ceny jest dramatyczny, szczególnie na tle ceny w USD.

