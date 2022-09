Apple Watch 8, Apple Watch SE i Apple Watch Ultra - wszystko co musisz wiedzieć

Apple Watch 8 - nowy reprezentant głównej serii zegarków!

Apple Watch 8 nie przyniósł żadnych rewolucyjnych zmian względem samego wyglądu - całość jest niemal identyczna jak Series 7, który doczekał się pewnego odświeżenia wyglądu, jeszcze bardziej zwężył ramki i sprawił, że całość wyglądała zdecydowanie bardziej nowocześnie. Miłośnicy bardzo płaskich i nieco kanciastych renderów mogą zatem poczuć się rozczarowani, chociaż wizualnie zegarek z pewnością trafi w gusta większości fanów smartwatchów od Apple.

Apple Watch 8 będzie dostępny w dwóch różnych, lecz doskonale nam już znanych rozmiarach. Każdy więc znajdzie kopertę o odpowiedniej wielkości na swój nadgarstek. Najmniejszy wariant to 41 mm, a drugą możliwością jest znany nam już 45 mm. Co ciekawe, Apple Watch 8 otrzymał również tryb oszczędności baterii, który pozwoli na utrzymanie zegarka na jednym ładowaniu nawet przez 36 godzin - rezygnując z takich funkcji jak automatyczne wykrywanie aktywności fizycznych czy Always On Display.

Co jeśli chodzi o nowe funkcje zdrowotne w Apple Watch 8? Niestety nadal nie będzie to żadna z dwóch najbardziej wyczekiwanych funkcji, czyli monitorowaniem ciśnienia krwi czy stężenia glukozy we krwi. Na takie rewelacje musimy poczekać jeszcze kilka lat - nowa generacja zegarków doda za to czujnik temperatury. Nie pozwoli on nam jednak zbadać temperatury naszego ciała w dowolnym momencie - nowość będzie służyła głównie do informowania o płodności oraz innych ważnych cechach zdrowotnych kobiet. To kolejny krok w stronę zintensyfikowania prac na rzecz zdrowia kobiet Apple Health, które niedawno stworzyło chociażby całą kolekcję treningów po ciąży. Do tego Apple zdecydowało się ulepszyć wiele dotychczasowych czujników w celu poprawienia jakości wszelkich odczytów czy badań - i to również jest dobra informacja, chociaż nadal brakuje rewelacyjnych nowości.

Apple Watch 8 będzie do tego potrafił wykrywać wypadki samochodowe - dzięki czujnikom zawartym w zegarku, urządzenie Apple będzie mogło wykryć, kiedy staliśmy się ofiarą wypadku samochodowego. W takim przypadku będziemy mogli jednym kliknięciem wezwać pomoc.

Ile będziemy musieli zapłacić za Apple Watch 8? Zegarek nowej generacji został wyceniony na 399 dolarów amerykańskich za wersję GPS i 449 dolarów za wersję GPS + Cellular. Premiera już 16 września.

Apple Watch SE 2. generacji - czy zdoła powtórzyć sukces poprzednika?

Apple Watch SE pierwszej generacji okazał się niemałym sukcesem. Zegarek był idealnym następcą dla wielu posiadaczy Series 3, i to w rozsądnych pieniądzach. Z tego względu, mnóstwo osób z wypiekami na twarzy czekało na oficjalną zapowiedź Apple Watch SE 2 - i wreszcie jest.

Apple Watch SE 2 został wyposażony w zdecydowanie szybszy procesor niż poprzednik, którego sercem było CPU S5 - to oczywiście wpłynie na dużo lepszą i szybszą pracę sprzętu - nawet o 20%. W porównaniu z Apple Watch 3, SE2 będzie miał o 30% większy wyświetlacz. W przypadku funkcji zdrowotnych, możemy tutaj mówić o wszystkich dotychczasowych sensorach z dodatkiem wykrywania wypadków samochodowych.

Apple Watch SE 2, podobnie do Apple Watcha 8, również został wyposażony w nowy czujnik temperatury. Jest to z pewnością dobra informacja dla wszystkich osób, które noszą się z zamiarem kupna tego modelu. Apple Watch SE 2 niestety nie został wyposażony w nowy czujnik temperatury, który wprowadzono do Apple Watch 8. To z pewnością jest niemała strata i lekki minus, który może wpłynąć na potencjalną rezygnację z zakupu tego modelu.

Jeśli chodzi o rozmiar kopert, te są takie same jak w przypadku pierwszej generacji. Apple Watch SE 2 będzie zatem dostępny w wersjach 40 mm i 44 mm. Ile za ten model przyjdzie nam zapłacić? SE 2. generacji został wyceniony na 249 dolarów (GPS) oraz 299 USD za wersję GPS + Cellular.

Apple Watch Ultra. Pierwszy taki zegarek w historii!

Apple Watch Ultra, czyli większy, lepszy i… droższy. Pierwszy zegarek w historii firmy z Cupertino z dopiskiem “Ultra” przyniesie sporo oczekiwanych zmian i z pewnością znajdzie wielu zwolenników.

Przede wszystkim, Apple Watch Ultra będzie dużo większym zegarkiem od pozostałych propozycji. Koperta tego cacka wynosi bowiem aż 49 mm, co przewyższa Series 8 o 4 mm. Rozmiar to nie jedyna zmiana estetyczna - dodatkowo, jest to strzał w dziesiątkę dla wszystkich fanów wcześniej wspomnianego kanciastego i bardziej płaskiego kształtu, o którym mówiło się już od dawna.

Ponadto, AW Ultra będzie posiadał z lewej strony tarczy dodatkowy przycisk, który posłuży do ekspresowego dostępu do menu ćwiczeń. Korona zegarka ma być także dużo lepiej chroniona przed przypadkowymi wciśnięciami i użyciami - to zegarek dla profesjonalistów, gdzie nie ma miejsca na pomyłkę. Większy ekran oznacza również większą ilość danych wyświetlanych w jednej chwili, co sportowcom z pewnością się przyda - w obecnych zegarkach, odbywając trening, musimy wybrać, na których informacjach najbardziej nam zależy. Tutaj takiego problemu nie będzie.

Nie ma co ukrywać - Apple Watch Ultra jest bezpośrednią konkurencją dla zegarków oferowanych przez firmę Garmin, która jest znana przede wszystkim z zaawansowanych zegarków sportowych. AW Ultra podążył tymi śladami i zaoferuje znacznie większą baterię, nowy tryb "low power" oraz tytanową obudowę - dzięki temu będzie to idealny zegarek dla fanów wspinaczek górskich czy wypraw w ekstremalnych warunkach.

