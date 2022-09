iPhone 14 Pro - wszystko co musisz wiedzieć

Jeśli iPhone 14 was zawiódł, to iPhone 14 Pro z pewnością ukoi skołatane serca. Nowy procesor, jeszcze bardziej pro aparaty i dłuższy czas pracy na baterii to znaki rozpoznawcze tej serii. Co oferuje dokładnie najlepszy dotychczas smartfon Apple w historii?

iPhone 14 Pro - wygląd

iPhone 14 Pro bez wątpienia wzbudza w tym roku znacznie więcej emocji niż podstawowa wersja, bo i zmian jest znacznie więcej. Najważniejsza z nich to przeprojektowane ramki oraz oczywiście likwidacja notcha. Dzięki węższym krawędziom, pomimo takich samych rozmiarów zewnętrznych, powierzchnia ekranu jest nieco większa, zarówno w model standardowym (6,1 cala) jak i Max (6,7 cala). Likwidacja notcha też jest sporym krokiem naprzód, choć trzeba przyznać, że ta obecna wysepka (przepraszam, Dynamic Island) też nie należy do najpiękniejszych, ale zawsze uwalnia nieco powierzchni ekranu w jego górnej części. Apple udało się zmieścić na mniejszej powierzchni nie tylko nowy aparat do selfie, ale również czujnik FaceID, co oznacza, że ponownie brakuje czytnika linii papilarnych.

Sporo zmian mamy też w tylnej części obudowy gdzie wyspa na aparaty wygląda bardzo podobnie, ale jest nieco większa niż w iPhone 13 Pro. Mamy też nowy główny sensor aparatu o rozdzielczości 48 MPix, ale o tym zaraz powiemy sobie nieco więcej. Nie zabrakło też oczywiście nowych wersji kolorystycznych (czarny, biały, złoty i fioletowy).

iPhone 14 Pro - bateria

Pod tym względem niestety Apple nie dokonało żadnego przełomu. Rozmiarowo nowe modele są niemal identyczna jak poprzednia generacja, przez co mamy najprawdopodobniej takie same baterie w środku, ale o tym przekonamy się pewnie za kilka godzin. Dobra wiadomość jest taka, że modele iPhone 14 Pro będzie można ładować z mocą 30 W, czyli naładujemy baterię szybciej niż w podstawowym modelu. Do tego dzięki zastosowaniu nowego procesora Apple A16 Bionic produkowanego w litografii 4 nm oraz oszczędniejszej i szybszej pamięci LPDRR5 (6 GB) czas pracy na baterii powinien być dłuższy. Tak przynajmniej Apple zapowiedziało podczas swojej konferencji. Apple A16 Bionic to oczywiście najwydajniejszy dotychczas procesor w smartfonie jaki powstał do tej pory, 6 rdzeni procesora, 5 rdzeni GPU i większa o 50% przepustowość pamięci sprawiają, że wydajność powinna zadowolić każdego.

iPhone 14 Pro - ekran

Ekran to ewolucja, ponownie mamy tu panel OLED (SuperRetina XDR) z technologią ProMotion co oznacza, że odświeżanie obrazu może osiągnąć nawet 120 Hz, ale za to maksymalna jasność rośnie nawet do 2000 nitów. Obie wartości są jednak dynamicznie regulowane w zależności od tego co akurat robimy z telefonem. iPhone 14 Pro jest również pierwszym smartfonem Apple z funkcją Always-on-display, oznacza to, że nawet gdy telefon leży sobie nieużywany może cały czas np. pokazywać godzinę, pogodę czy powiadomienia. Dzięki technologii OLED oraz zmiennemu odświeżaniu nie powinno się to znacząco odbić na czasie pracy na baterii. Pod względem rozmiarów nie ma żadnych różnic, ponownie mamy do czynienia z panelami o przekątnej 6,1 cala (Pro) i 6,7 cala (Pro Max).

iPhone 14 Pro - aparat

iPhone 14 Pro mała rewolucja pod względem aparatów. Zmiana kształtu wyspy aparatów nie bierze się z niczego, a jest spowodowana zastosowaniem nowego sensora Sony o rozdzielczości 48 MPix i rozmiarze 1/1.3 cala, co oznacza o 21% większą powierzchnię niż w iPhone 13 Pro. Co prawda pojedyncze piksele będą mniejsze, co mogłoby powodować problemy ze zdjęciami przy słabym oświetleniu, ale Apple poradzi sobie z tym łącząc sąsiadujące ze sobą piksele w jeden i zmniejszając rozdzielczość zdjęcia do 12 MPix. Główny aparat będzie rejestrował wideo w proporcjach 16:9 przy 60 klatkach na sekundę, ale za to maksymalna rozdzielczość wzrośnie z 4K do 8K.

Pozostałe dwa aparaty również będą miały nowe matryce, nadal o rozdzielczości 12 MPix, ale w przypadku obiektywu telephoto mamy już 7, a nie 6 soczewek i dwukrotny oraz trzykrotny zoom, a obiektyw ultra-wide ma nową, większą matrycę co zapowiada lepsze zdjęcia przy słabym oświetleniu. Apple poprawiło nawet lampę LED do oświetlania zdjęć, a funkcja Photonic Engine znacząco poprawia jakość zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych. Frontowa kamera dostanie natomiast nowy sensor o rozdzielczości 12 MPix, jaśniejszy obiektyw f/1.9 i lepiej będzie sobie radziła z obsługą auto-focusa.

iPhone 14 Pro - nowe funkcje

Jedną z najistotniejszych nowych funkcji smartfonów iPhone 14 Pro jest obsługa łączności satelitarnej. Dzięki temu nowe smartfony będą nie tylko lepiej wspierały łączność 5G, ale również umożliwią komunikację tekstową za pośrednictwem satelitów w przypadku gdy brakuje dostępu do tradycyjnej sieci komórkowej. To spory krok naprzód, który wyprzedza to co zamierza zaoferować T-Mobile wspólnie ze SpaceX Elona Muska. Poza tym warto podkreślić nowe możliwości jakie stwarza aparat, obecność wersji z pamięcią o pojemności 1 TB oraz wsparcie dla standardu WiFi 6E z obsługą pasma 6 GHz.

iPhone 14 Pro - cena

iPhone 14 Pro to bez wątpienia gwiazda dzisiejszej konferencji Apple i nie dziwi też fakt, że ten model podrożał w porównaniu do poprzednika. Nie tylko oferuje znacznie więcej pod kątem designu i możliwości, ale też podstawowa wersja wyposażona jest w 128 GB pamięci. Za podstawowy model trzeba będzie zapłacić podobnie jak w zeszłym roku - 999 USD, a ceny wersji Pro Max zaczynają się od 1099 USD. Polskie ceny zaczynają się natomiast od 6499 PLN za model iPhone 14 Pro w wersji 128 GB i 7199 PLN za iPhone 14 Pro Max. Najdroższy iPhone 14 Pro Max 1 TB wyceniony został na 10 499 PLN.

